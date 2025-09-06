Resumen de episodios de podcast ‘Daily Variety’: taquilla, Venecia, Telluride

En esta semana Podcast de «variedad diaria» Episodios, viajamos por el mundo para tres festivales de cine favoritos de cinéfilos: Venecia, Telluride y Toronto, separados por aproximadamente 5,000 millas.

Brent Lang, VariedadEl editor ejecutivo, también rompió el recorrido de la taquilla de verano 2025, reflexionando sobre la cuenta general decepcionante para el marco crucial. También señala los éxitos inesperados de la temporada que podrían indicar cambios y evolución en los gustos de los cinéfilos. Mientras tanto, el corresponsal jefe Daniel D’Addario discutió sus informes de la historia de portada de esta semana sobre el actor Channing Tatum y el director Derek Cianfrance, quien colaboró ​​en el lanzamiento de Paramount Pictures «Roofman», que se inclina esta noche en el Festival de Cine de Toronto. Y Jem Aswad, VariedadEl editor ejecutivo de Music, reflexionó sobre su conversación con David Byrne para el perfil publicado en la edición impresa de esta semana antes del nuevo álbum del músico, «Who Is the Sky?»

El podcast también dio un meta turno el jueves como «Variedad diaria«Anfitrión Cynthia Littleton, Variedad’S Coeditor en Jefe, entrevistó a Eric Sandler, director de estrategia de Audio Studio Pushkin Industries, para discutir el estado del sector de entretenimiento de audio y la ocupada pizarra de otoño de Pushkin.

Aquí hay un desglose diario de los episodios de «variedad diaria» de esta semana. «Daily Variety» te trae noticias y análisis de espectáculos adaptados a los expertos de entretenimiento de los periodistas de Variedad y líderes de la industria. Los episodios se publican de lunes a jueves a las 11 a.m. PT, con un tiempo de ejecución de 20 minutos o menos. Haga clic aquí para suscribirse a la «variedad diaria» ¡Y por favor escucha!

Jueves, septiembre. 4

En el episodio de hoyHablamos con Eric Sandler, director de estrategia de podcast y audiolibro de la compañía Pushkin Industries. Discute el estado del medio como un artesanía y un negocio, así como los próximos proyectos de la compañía, de personas como Malcolm Gladwell, Michael Lewis, Lidia Jean Cott y More. Luego escuchamos a Jem Aswad que entrevistó a David Byrne sobre el último álbum del legendario músico, «¿Quién es el cielo?» que se libera el 5 de septiembre.

Miércoles, sept. 3

En el episodio de hoyDaniel D’Addario analiza su historia de portada sobre el actor Channing Tatum y Derek Cianfrance, quienes colaboraron en la próxima película «Roofman» y se unieron a su experiencia como padres que trabajaban en profesiones creativas. Luego escuchamos de Elsa Keslassy, VariedadEl editor internacional de ‘París, que concluyó su semana en el Festival de Cine de VeneciaCompartir las reacciones de la audiencia a películas anticipadas como «The Smashing Machine», «Bugonia», «After the Hunt» y «Wizard of the Kremlin».

Martes, sept. 2

En el episodio de hoyBrent Lang revisa la taquilla de verano 2025 a medida que la temporada llega a su fin. En general, los números estaban a la par con el verano 2024, lo cual no es ideal, especialmente teniendo en cuenta el número de películas de franquicias que se lanzan este año. Sin embargo, si hay un lado positivo, puede ser el éxito inesperado de las «armas», lo que sugiere un creciente apetito por la originalidad y el prestionado. También escuchamos de Peter DeBuge, Variedad crítico de cine en jefe, que reflexionó sobre su semana en el Festival de cine de TellurideDonde «Springsteen: Springsteen: Entrez de la nada» de Scott Cooper, tres películas inspiradas en «Hamlet» muy diferentes y «Bugonia» de Yorgos Lanthimos «.

(En la foto: el director de «After the Hunt», Luca Guadagnino, con las estrellas Julia Roberts y Ayo Edebiri en Venecia)

El podcast de «Daily Variety» es noticias y análisis diseñados para entretenimientos de los periodistas de la variedad y los invitados a la industria. Los episodios se publican de lunes a jueves a las 11 a.m. PT, con un tiempo de ejecución de 20 minutos o menos. Haga clic aquí para suscribirse. Haga clic aquí para suscribirse a los podcasts de variedades de canal de YouTube.