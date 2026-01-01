Resumen completo de fechas rojas a lo largo del año, festivos nacionales y permisos colectivos

Jacarta – El gobierno de Indonesia ha anunciado calendario oficial día festivo nacional Y día festivo con el año 2026. Esta determinación está contenida en el Decreto Conjunto (SKB) de 3 Ministros, a saber, el Ministro de Religión, el Ministro de Recursos Humanos y el Ministro del PAN-RB.

En el calendario de 2026 hay 17 feriados nacionales y 8 días de licencia colectiva, para un total de 25 fechas rojas repartidas a lo largo del año. Este número brinda muchas oportunidades para que las personas disfruten del tiempo de descanso, especialmente durante los fines de semana largos.

Comprender los días festivos nacionales y las licencias colectivas

Los feriados nacionales son días conmemorativos oficiales que se aplican a nivel nacional y generalmente están cerrados en el sector gubernamental, educativo y privado. Mientras tanto, la licencia colectiva es un feriado adicional determinado por el gobierno para extender ciertos períodos de vacaciones, especialmente durante las festividades religiosas.

Aunque son adicionales, los permisos compartidos siguen siendo una referencia importante para agencias y empresas a la hora de concertar horarios de trabajo.

Lista de Fiestas Patrias 2026

El siguiente es un resumen de los días festivos nacionales a lo largo de 2026 en Indonesia:

Enero

1 de enero (jueves) – Año Nuevo Gregoriano

16 de enero (viernes) – Isra’ Mi’raj del Profeta Muhammad SAW

Febrero

17 de febrero (martes) – Año Nuevo Chino 2577 Kongzili

Marzo

19 de marzo (jueves) – Día Santo de Nyepi (Año Nuevo Saka)

21 y 22 de marzo (sábado y domingo): Eid al-Fitr 1447 H

Abril

3 de abril (viernes) – Muerte de Jesucristo

5 de abril (domingo) – Día de la Resurrección de Jesucristo (Pascua)

mei

1 de mayo (viernes) – Día Internacional de los Trabajadores

14 de mayo (jueves) – Ascensión de Jesucristo

27 de mayo (miércoles) – Eid al-Adha 1447 H

31 de mayo (domingo) – Día de Vesak 2570 a.C.

Junio ​​– Agosto

1 de junio (lunes) – Cumpleaños de Pancasila

16 de junio (martes) – Año Nuevo Islámico 1448 AH (1 Muharram)

17 de agosto (lunes) – Día de la Proclamación de la Independencia de la República de Indonesia

25 de agosto (martes) – Cumpleaños del Profeta Muhammad SAW

Diciembre

25 de diciembre (viernes) – Día de Navidad

Estos días festivos incluyen las principales celebraciones nacionales y religiosas que se observan oficialmente en Indonesia.

Regístrese para la licencia conjunta en 2026

Además de los días festivos nacionales, el gobierno también estipula 8 días de licencia colectiva, a saber:

16 de febrero – Vacaciones del Año Nuevo Lunar

18 de marzo – Fiesta de Nyepi

20, 23 y 24 de marzo – Fiesta de Eid Mubarak

15 de mayo – Festividad con la Ascensión de Jesucristo

28 de mayo – Fiesta de Eid al-Adha