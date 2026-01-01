Resumen completo de fechas rojas a lo largo del año, festivos nacionales y permisos colectivos

Jueves 1 de enero de 2026 – 13:30 WIB
Jacarta – El gobierno de Indonesia ha anunciado calendario oficial día festivo nacional Y día festivo con el año 2026. Esta determinación está contenida en el Decreto Conjunto (SKB) de 3 Ministros, a saber, el Ministro de Religión, el Ministro de Recursos Humanos y el Ministro del PAN-RB.
Lea también:
¡Bienvenido 2026! Estos son los 5 signos del zodíaco que se predice que serán los más afortunados
En el calendario de 2026 hay 17 feriados nacionales y 8 días de licencia colectiva, para un total de 25 fechas rojas repartidas a lo largo del año. Este número brinda muchas oportunidades para que las personas disfruten del tiempo de descanso, especialmente durante los fines de semana largos.
Lea también:
¿El año del caballo de fuego genera beneficios? Esta es la predicción financiera del Zodíaco para 2026
Comprender los días festivos nacionales y las licencias colectivas
Los feriados nacionales son días conmemorativos oficiales que se aplican a nivel nacional y generalmente están cerrados en el sector gubernamental, educativo y privado. Mientras tanto, la licencia colectiva es un feriado adicional determinado por el gobierno para extender ciertos períodos de vacaciones, especialmente durante las festividades religiosas.
Lea también:
Preparándose para anticipar un aumento en los flujos de retorno de Año Nuevo, KAI Logistics registra un aumento del 40 por ciento en el transporte de mercancías para el período navideño de 2025
Aunque son adicionales, los permisos compartidos siguen siendo una referencia importante para agencias y empresas a la hora de concertar horarios de trabajo.
Lista de Fiestas Patrias 2026
El siguiente es un resumen de los días festivos nacionales a lo largo de 2026 en Indonesia:
Enero
1 de enero (jueves) – Año Nuevo Gregoriano
16 de enero (viernes) – Isra’ Mi’raj del Profeta Muhammad SAW
Febrero
17 de febrero (martes) – Año Nuevo Chino 2577 Kongzili
Marzo
19 de marzo (jueves) – Día Santo de Nyepi (Año Nuevo Saka)
21 y 22 de marzo (sábado y domingo): Eid al-Fitr 1447 H
Abril
3 de abril (viernes) – Muerte de Jesucristo
5 de abril (domingo) – Día de la Resurrección de Jesucristo (Pascua)
mei
1 de mayo (viernes) – Día Internacional de los Trabajadores
14 de mayo (jueves) – Ascensión de Jesucristo
27 de mayo (miércoles) – Eid al-Adha 1447 H
31 de mayo (domingo) – Día de Vesak 2570 a.C.
Junio – Agosto
1 de junio (lunes) – Cumpleaños de Pancasila
16 de junio (martes) – Año Nuevo Islámico 1448 AH (1 Muharram)
17 de agosto (lunes) – Día de la Proclamación de la Independencia de la República de Indonesia
25 de agosto (martes) – Cumpleaños del Profeta Muhammad SAW
Diciembre
25 de diciembre (viernes) – Día de Navidad
Estos días festivos incluyen las principales celebraciones nacionales y religiosas que se observan oficialmente en Indonesia.
Regístrese para la licencia conjunta en 2026
Además de los días festivos nacionales, el gobierno también estipula 8 días de licencia colectiva, a saber:
16 de febrero – Vacaciones del Año Nuevo Lunar
18 de marzo – Fiesta de Nyepi
20, 23 y 24 de marzo – Fiesta de Eid Mubarak
15 de mayo – Festividad con la Ascensión de Jesucristo
28 de mayo – Fiesta de Eid al-Adha
Página siguiente
24 de diciembre – Vacaciones de Navidad