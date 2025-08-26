Resultó que Pratama Arhan había presentado una demanda de divorcio a Azizah Salsha desde el 1 de agosto

VIVA – Las noticias impactantes provienen del mundo de las celebridades y del fútbol de la patria. Futbolista Pratama Arhanaparentemente tuve un divorcio Azizah salsha Y ahora la casa está al final de la bocina.

La noticia de su divorcio se reveló el lunes 25 de agosto y sorprendió al mundo virtual. Lo más sorprendente es el hecho de que resulta que Pratama Arhan registró oficialmente una demanda por divorcios de divorcio desde el 1 de agosto de 2025 en el Tribunal Religioso de Tigaraksa. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Pratama Arhan y Azizah Salsha

«Sí, es cierto, en nuestro registro, estábamos registrados el 1 de agosto de 2025. El primer juicio fue el 11 de agosto, y hoy el segundo juicio», dijo Sholahuddin al equipo de medios el 25 de agosto de 2025.

El proceso de prueba de divorcio de esta joven pareja resultó ser bastante corto. La agenda de la primera sesión se celebró el 11 de agosto de 2025, pero tanto Arhan como Azizah estaban ausentes. Condiciones similares ocurrieron nuevamente en la segunda sesión del 25 de agosto.

Aunque ambas partes están ausentes, el abogado de Pratama Arhan todavía está presente que representa a su cliente. De este proceso, el panel de jueces finalmente dejó caer la decisión de Verstek, o decidió sin la presencia del acusado.

«Se ha decidido sin la presencia del acusado. Se ha decidido Verstek», agregó.

Por lo tanto, desde el 25 de agosto de 2025, la demanda de divorcio presentada por Arhan fue otorgada oficialmente por el tribunal. La presentación de este caso no fue llevada a cabo directamente por Arhan, sino a través de su abogado.

Hasta ahora, no ha habido información clara sobre las principales causas de la grieta de los hogares de Pratama Arhan y Azizah Salsha. Habían circulado varias especulaciones, que van desde las diferencias en la distancia hasta los problemas de la tercera persona.