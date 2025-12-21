Resultados del fin de semana de apertura de taquilla de Fire and Ash

“Avatar: Fuego y Ceniza» se encendió con 88 millones de dólares en su debut en la taquilla nacional. Es un comienzo decente, aunque una disminución significativa con respecto al primer fin de semana de la secuela de 2022 «Avatar: The Way of Water» con 134 millones de dólares. Sin embargo, surge una pregunta más importante sobre el destino financiero del éxito de taquilla de gran presupuesto: ¿Cómo se mantendrá el tercer viaje de James Cameron a Pandora durante la temporada navideña?

Esto es importante porque las películas de “Avatar” son conocidas, no por sus apasionantes fines de semana de estreno, sino más bien por su incomparable poder de permanencia en taquilla. La épica original de 2009, “Avatar”, debutó con 77 millones de dólares a nivel nacional y se mantuvo en el primer lugar durante siete fines de semana consecutivos, para finalmente ascender a 760 millones de dólares en Norteamérica y 2,920 millones de dólares en todo el mundo. Para no quedarse atrás, la secuela también logró mantenerse en el puesto número uno durante siete fines de semana y terminó ganando 688 millones de dólares a nivel nacional y 2.300 millones de dólares a nivel mundial.

“Avatar: Fire and Ash” debutó en línea con las proyecciones en la taquilla internacional con 257 millones de dólares, elevando su recaudación global a 345 millones de dólares. Se trata de uno de los mayores estrenos mundiales del año y, al mismo tiempo, se sitúa dramáticamente por detrás del debut mundial de la segunda película, que recaudó 435 millones de dólares.

Según las ventas iniciales de entradas para “Avatar 3”, que quedaron por debajo de las expectativas de entre 90 y 105 millones de dólares a nivel nacional, la aventura sobrenatural parece estar experimentando rendimientos decrecientes. Sin embargo, no está claro cómo serán exactamente los rendimientos decrecientes de la continuación de dos de las películas más taquilleras de la historia. Las aventuras de “Avatar” conllevan presupuestos enormes: su producción cuesta al menos 350 millones de dólares y su comercialización millones más. Cameron dijo una vez que “El Camino del Agua” necesitaba convertirse en uno de los estrenos más taquilleros de todos los tiempos para alcanzar el punto de equilibrio. (Lo hizo.) El nuevo “Avatar” no necesariamente necesita superar la marca de los 2 mil millones de dólares para tener éxito comercial, pero es seguro asumir que “Fire and Ash” necesita convertirse en un gigante de taquilla para justificar su enorme precio.

“Avatar: Fire and Ash” tiene varios factores que jugarán a su favor, incluida una calificación “A” en las encuestas a boca de urna de CinemaScore, visualización repetida durante el próximo tramo navideño (que es la época más popular del año para ir al cine) y, por supuesto, el historial inigualable de Cameron. Cameron es el único cineasta con tres películas que generarán más de 2 mil millones de dólares, la otra es “Titanic”. Aunque una duración desalentadora de más de tres horas nunca ha disuadido al público de las entregas de «Avatar», la duración de tres horas y 17 minutos de la película más nueva sí limita el número de funciones por día. Y aunque «Avatar: The Way of Water» estuvo plagada de interminables retrasos en la fecha de estreno, terminó contribuyendo a la demanda reprimida durante 13 años. La tercera entrada llega comparativamente tres años después de su predecesora.

«Las películas de ‘Avatar’ no tratan los estrenos. Es lo que hacen después «Esto las convirtió en la segunda y tercera película más importante de todos los tiempos», dice David A. Gross, que dirige la firma consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research. «Pasarán varias semanas antes de que sepamos realmente qué tan bien le está yendo a la película».

“Avatar: Fire and Ash” ocupó un lugar preponderante en las listas de taquilla nacionales, pero no fue el único nuevo estreno a nivel nacional. En un final sorprendente, el drama musical bíblico animado de Angel Studios “David” emergió por delante de otros dos recién llegados, el thriller psicológico de Lionsgate “la criada» y » de Paramount «La película Bob Esponja: busca Pantalones Cuadrados.”

«David», una versión para niños de la historia de David y Goliat y continuación de la miniserie de televisión «Young David», recaudó 22 millones de dólares en 3.118 pantallas. Esas ventas de entradas marcan el mejor debut en tres días para Angel Studios, una organización religiosa, superando a «Sound of Freedom», que alcanzó los 19,6 millones de dólares y se convirtió en un éxito inesperado con más de 250 millones de dólares.

«Las familias buscan películas impulsadas por valores que honren la esperanza», dijo el director teatral de Angel, Brandon Purdie. «Esperamos una sólida presentación teatral mientras este popular musical animado continúa reconfortando corazones e inspirando a las familias esta Navidad».

“The Housemaid” comenzó fuerte en tercer lugar con 19 millones de dólares en 3.015 salas. Según PostTrak, las multitudes iniciales eran 70% mujeres y 75% mayores de 25 años. Le dieron a la película una calificación de “B” en las encuestas a boca de urna de CinemaScore, lo cual no es inusual para una película que deja al público inquieto cuando sale del cine. Lionsgate espera que la película, protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, se convierta en un gran éxito entre las mujeres en la línea de «A Simple Favor», «Anyone but You» o «It Ends With Us» (pero sin el drama fuera de la pantalla). Dirigida por Paul Feig (“Bridesmaids”) y adaptada de la novela más vendida de Freida McFadden, la película con clasificación R sigue a una ex convicta que se convierte en la criada interna de una familia ultra rica.

“Bob Esponja” ocupó el cuarto lugar con 16 millones de dólares en 3.557 localidades. La producción de la película con clasificación PG, basada en el exitoso programa de televisión de Nickelodeon, costó 64 millones de dólares. La venta inicial de entradas es, con diferencia, la más baja de las dos aventuras teatrales anteriores de “Bob Esponja”. La primera, «La película Bob Esponja de 2004», se estrenó con 32 millones de dólares, mientras que la segunda, «La película Bob Esponja: Esponja fuera del agua», de 2015, se estrenó con 55 millones de dólares. Afortunadamente, a los cinéfilos parece gustarles «Buscar Pantalones Cuadrados», que obtuvo una calificación «A-» en CinemaScore, la más alta de la serie.

