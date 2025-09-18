Resultados de Persib vs Lion City Sailors en la Liga de Campeones de la AFC dos

VIVA – Perseguidor Bandung todavía dibujó 0-0 con los marineros de Lion City en la primera ronda del partido inaugural del Grupo G Liga de Campeones de la AFC (ACL) Dos en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium, jueves 18 de septiembre de 2025.

En esta pelea, Persib bajó Teja Paku Alam bajo el travesaño. Fue escoltado por la fila trasera llena de Frans Putros, Julio César, Patricio Matricodi y Federico Barba.

En el sector medio, el equipo de Maung Bandung confió en Eliano Reijnders, Luciano Guaycochea y el Capitán Marc Klok. Están a cargo de apoyar las líneas del frente habitadas por Saddil Ramdani, Uilliam Barros y Ramon de Andrade Souza.

Desde el inicio, Persib parecía atractiva y lanzando diligentemente amenazas. La defensa también fue disciplinada al bloquear el rápido contraataque de los marineros. Uno de ellos fue a través de la acción de Matricardi en el minuto 18 que rompió con éxito las posibilidades del oponente.

19 minutos, Uilliam Barros casi abrió el marcador. Pero el defensor de Lion City puede impulsar el truco, Diogo Costa. Tres minutos después, Reijnders probó suerte con una patada dura, pero el portero Ivan Susak pudo despedir el balón.

El drama tuvo lugar en el minuto 44. Marc Klok se vio obligado a ser retirado después de enfrentarse con el jugador contrario. La posición del capitán de Persib fue reemplazada por Thom Haye. Hasta que terminaron tres minutos adicionales, el puntaje 0-0 permaneció