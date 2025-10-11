Resultados de la primera ronda de la selección nacional de Indonesia vs Irak, mire la transmisión en vivo aquí

Yeda, VIVA – Selección Nacional de Indonesia cerró la primera parte con un empate 0-0 ante Equipo nacional iraquí en un partido crucial de la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona asiática. El partido tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo (10/12/2025) temprano en la mañana WIB.

Este partido, que fue transmitido en vivo por RCTI, GTV, Vision+ TV y RCTI+ SuperApp, determinará los pasos dados por el equipo Garuda para mantener sus esperanzas para la Copa del Mundo 2026.

Desde el pitido inicial, los hombres de Shin Tae-yong se mostraron agresivos y se atrevieron a presionar a la defensa iraquí. Indonesia incluso creó una oportunidad peligrosa en el minuto 9 mediante un tiro de Thom Haye, pero el balón se fue desviado por el lado derecho del portero iraquí, Jalal Hassan.

Cuatro minutos más tarde, Mauro Zijlstra estuvo a punto de abrir el marcador para Indonesia. A partir de un pase de Thom Haye, Zijlstra disparó con fuerza desde dentro del área, pero Jalal Hassan actuó de manera brillante con sus rápidos reflejos para frustrar la oportunidad.

Aunque Irak intentó desarrollar su juego a través del dúo de Mohanad Ali y Sherko Kareem, la defensa de Indonesia liderada por Jay Idzes y Rizky Ridho parecía disciplinada. El portero Maarten Paes también cortó varias veces los peligrosos pases cruzados de la banda iraquí.

Indonesia tuvo una oportunidad antes del descanso. El tiro libre de Dean James salió desviado de la portería iraquí.

El ritmo del partido fue bastante alto hasta el final de la primera parte, pero ambos equipos no lograron romper el empate. El 0-0 se prolongó hasta el descanso.

La siguiente es la alineación de ambos equipos:

Irak: Jalal Hassan; Hussein Haydar Ali, Zaid Tahseen Hantoosh, Munaf Younous, Merchias Ghazi Salih; Ibrahim Bayesh, Amir Fouad, Bashar Resan, Kevin Enkido William; Sherko Kareem, Mohanad Ali.

Indonesia: Martín Paes; Calvin verdonk, jay idzes, rizky ridho; Dean James, Joey Pelupessi, Thom Haye, Kevin Diks; Eliano Reijnders, Mauro Zijlstra, Ricky Kambuaya.

Se prevé que la segunda mitad será aún más intensa. Indonesia necesita mantener la concentración y aprovechar las más mínimas oportunidades para marcar goles que puedan allanar el camino hacia una victoria importante en este partido de vida o muerte.

