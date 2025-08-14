Resultados de la lotería del campeonato mundial: Indonesia está bloqueada por un bádminton gigante

VIVA – Federación Mundial de Bádminton (Bwf) Publicaron oficialmente los resultados de la Lotería del Campeonato Mundial de 2025 el miércoles 13 de agosto de 2025. Un total de 12 representantes indonesios ya conocían a sus posibles oponentes.

Varios pares dobles se beneficiaron del estado superior y recibieron adiós en la ronda de 64, excepto Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Este torneo tendrá lugar del 25 al 31 de agosto en el Adidas Arena o Porte de La Chapelle Arena, París, Francia, Vvenue, quien también es testigo del evento olímpico de bádminton de París el año pasado.

Jefe de desarrollo y logros PBSIEng Hian, enfatizó que no había oponentes fáciles en este gran evento.

«Los resultados de la lotería deben ser aceptados, incapaces de elegir al oponente porque el que participa es todo lo mejor», dijo Didi, su apodo.

Según Didi, el tiempo de preparación restante durante aproximadamente una semana se utilizará para finalizar el programa de capacitación de acuerdo con el mapa del oponente.

«Ahora cómo prepararse lo mejor posible. Porque la lotería se ha lanzado para que ya pueda mapear el programa de capacitación de acuerdo con los candidatos opuestos», continuó.

Singles y mujeres para hombres

En el sector individual masculino, Anthony Sinisuka Ginting se enfrentará a la representante anfitriona Toma Junior Popov. Alwi Farhan se encuentra con Nguyen Hai Dang (Vietnam) y tiene el potencial de desafiar al ganador del partido Rasmus Gemke (Dinamarca) contra Lin Chun-yi (Taipei chino). Mientras que Jonatan Christie duele con Matthias Kicklitz (Alemania).

En los singles femeninos, Gregoria Mariska Tunjung abrirá pasos para enfrentar a Petra Maixnerova (República Checa) en la misma piscina que la primera semilla y SE Young (Corea). Putri Kusuma Wardani está en la piscina inferior con la segunda semilla Wang Zhi Yi (China) y luchará contra Lo Sin Yan Happy (Hong Kong) en las primeras rondas.

Dobles y mujeres de los hombres

En los dobles masculinos, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (semilla 4) esperará a los ganadores entre Hung Kei Chun/Lui Chun Wai (Hong Kong) y Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman (Canadá). Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (semilla 10) también se adhiere y tiene la oportunidad de conocer a la primera semilla Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Corea) en los últimos 16. El paciente Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani también fue directo a los últimos 32.

En los dobles de las mujeres, el camino empinado espera Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi y Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Ambos tienen el potencial de enfrentar las cuatro semillas de Baek Ha Na/Lee, por lo que hee (Corea) y la segunda semilla de Tan Pearly/Thinaah Muralitanaran (Malasia) si escapas de los 32 mejores.

Dobles mixtos

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari comenzará desde la ronda de 64 contra Ming Che Lu/Hung En-Tzu (Taipei chino). Si ganan, inmediatamente se enfrentaron a cinco semillas Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong). Mientras que la undécima excelente pareja, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, luchará contra el ganador del partido de Mihajlo Tomic/Andjela Vitman (Serbia) contra Misha Zilberman/Svetlana Zilberman (Israel) en los últimos 32.

Didi recordó que todos los jugadores deben estar listos para pelear desde el partido inaugural.

«Cuando se vean, nuestros jugadores en el papel pueden superar a los oponentes en el primer partido, pero este es un campeonato mundial, todo puede suceder. La presión y la atmósfera son casi las mismas que los Juegos Olímpicos, por lo que no deben ser descuidados», dijo.

«Desde el primer partido debe estar listo, está inmediatamente adentro. Esto será muy influyente para la confianza en los próximos partidos», concluyó Didi.