Resultados de la Asamblea Nacional, Golkar propone elegir a los jefes regionales a través del DPRD

Jacarta – Reunión de Liderazgo Nacional (Encuentro Nacional) I Fiesta Año 2025 Golkar produjo una recomendación de que la Elección de Jefe Regional (Pilkada) se elija a través del Consejo Representativo del Pueblo Regional (DPRD).

Lea también: El programa Lisdes ilumina con éxito la aldea Kiku Wanggara en el este de Sumba



Presidente general del Partido Golkar Bahlil Lahadalia, en un comunicado de prensa recibido en Yakarta el domingo, afirmó que la recomendación se transmite como una forma de implementar la soberanía popular, con énfasis en la participación pública en el proceso de implementación.

«El Partido Golkar propone elecciones regionales a través del Consejo Representativo del Pueblo Regional», dijo Bahlil.

Lea también: Ijeck se resigna a ser destituido por Bahlil como presidente del DPD Golkar del Norte de Sumatra: es hora de cambiar



Relacionado con la implementación ElecciónSegún él, el Partido Golkar recomienda mejorar y perfeccionar el sistema proporcional abierto mejorando los aspectos técnicos de implementación, administración y gobernanza para realizar elecciones honestas y justas.

Lea también: Bahlil: Ningún grupo debería sentirse dueño del Partido Golkar



Sin embargo, por otro lado, según él, el Partido Golkar considera importante fortalecer el papel de la sociedad civil y la sociedad algorítmica como pilares importantes en la implementación de la democracia en Indonesia.

Dijo que fortalecer la sociedad civil y la sociedad algorítmica tenía como objetivo convertirse en un puente entre la sociedad y el Estado, así como ampliar el espacio para una participación política pública más significativa (participación significativa).

«Esto incluye crear un espacio digital sano, de calidad y responsable», afirmó.

Anteriormente, el Consejo de Liderazgo Central (DPP) del Partido Golongan Karya (Golkar) celebraría una Reunión de Liderazgo Nacional (Rapimnas) el sábado 20 de diciembre de 2025 en el edificio del DPP del Partido Golkar, Yakarta, para discutir cuestiones organizativas internas.

El secretario general del PPD del Partido Golkar, Muhammad Sarmuji, dijo que la agenda de esta vez fueron las Rapimnas Nacionales que se llevaron a cabo por primera vez durante el período de liderazgo del presidente general del PPD del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia. A la agenda fueron invitados todos los representantes del Consejo de Liderazgo Regional (DPD) del Partido Golkar a nivel provincial.

«Debido a que es de naturaleza más interna, no invitamos a partes externas a asistir a las Rapimnas Nacionales», dijo Sarmuji. (Hormiga)