Resultados completos de natación y waterpolo de IOAC 2025, DKI Yakarta domina y bate el récord nacional

Yakarta, VIVA – El séptimo Campeonato Acuático Abierto de Indonesia (IOAC) 2025 tuvo lugar en pleno apogeo en el Estadio Acuático Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Yakarta. Al evento nacional, que se celebró del 11 al 14 de noviembre de 2025, asistieron 1.600 atletas acuáticos de varios clubes de toda Indonesia, incluidas filiales. nadardomina la natación y polo aire.

Lea también: Ministro de Juventud y Deportes se reúne con presidente de World Aquatics y analiza la cooperación de Indonesia en materia de deportes acuáticos



Este año, contingente DKI Yakarta pareció dominar con brillantes logros en dos deportes principales: waterpolo y natación.

Waterpolo masculino: DKI Yakarta gana el oro

Lea también: El legendario nadador indonesio Siman Sudartawa abandona la piscina, los SEA Games 2025 serán su último partido



El equipo masculino de waterpolo de DKI Yakarta ganó con éxito una medalla de oro después de un desempeño impresionante durante todo el torneo. La segunda posición la ocupa DKI Jaya, seguida por la ciudad de Bandung en tercer lugar.

Además de ganar el título del campeonato, los atletas de DKI Yakarta también ganaron premios individuales. M. Rizki fue el máximo goleador con un total de 26 goles, mientras que M. Azril Kurniawan fue nombrado mejor portero. El premio al Mejor Jugador lo ganó Arie Yulianto del club Kusuma Harapan, quien tuvo un desempeño consistente durante toda la competencia.

Lea también: Millennium Aquatic Jakarta firmemente en la cima, Adelia bate récords en el Campeonato Acuático Abierto de Indonesia 2025





Resultados completos de natación y waterpolo IOAC 2025 Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

Waterpolo femenino: las guerreras Pasundan Raya lucen poderosas

En la categoría Open Waterpolo femenino, el equipo Pasundan Raya Warriors tuvo un desempeño extraordinario y logró asegurarse una medalla de oro. Detrás de él, el equipo JAQ ocupó el segundo lugar, mientras que Bandung City volvió a ocupar el tercer lugar.

Desde una perspectiva individual, Hanna Firdaus de Pasundan Raya Warriors fue nombrada la mejor jugadora, seguida por Dewi Herly Lestari de JAQ, quien fue la máxima goleadora con 20 goles. Mientras tanto, Dinda Nur Asmarandana, también de Pasundan Raya Warriors, fue elegido mejor portero gracias a sus rápidos reflejos y paradas cruciales.

Waterpolo Sub-14: Campeón Pari Sakti, Kusuma Segunda Esperanza

En el sector de Waterpolo Sub-14, el equipo de Pari Sakti se mostró dominante y quedó en primer lugar, por delante de Kusuma Harapan en segundo lugar y Cakalang en tercer lugar.

El joven atleta Caesar Kirano Rahman de Pari Sakti fue nombrado Mejor Jugador, mientras que I Nyoman Adityawarman (Aquatic Legawa) tuvo un desempeño brillante con 26 goles y se convirtió en el máximo goleador del torneo. Mientras tanto, Asha Langit Hidayat de Kusuma Harapan logró ganar el título de Mejor Portero gracias a su actuación constante bajo los palos.