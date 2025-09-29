VIVA – Varios jugadores equipo nacional Indonesia regresó para aparecer con su club en la competencia europea el fin de semana pasado. Los resultados varían, Jay idzes ganó la victoria con Sassuolo, Calvin Verdonk Perder con Lille, mientras Dean James Solo un sustituto en las águilas de adelante.

Leer también: Entrenador Sassuolo Puji Jay Idzes CS después de destruir Udinese



Jay Idzes trajo a Sassuolo a ganar

Capitán Equipo nacional indonesioJay Idzes se desempeñó cuando Sassuolo venció a Udinese 3-1 en la quinta semana de la Serie A en el Mapei Stadium, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: El jugador del equipo nacional indonesio Jay Idzes está criando, Sassuolo Libas Udinese



Los goles de Sassuolo fueron anotados por Armand Lauriente 8 en el minuto 8, Ismael Kone (12 ‘) y Edoardo Iannoni (81’). Mientras que los objetivos de entretenimiento de Udinese llegaron a través del minuto 54 de Davis.

Esto se convirtió en la segunda victoria de Sassuolo esta temporada después de doblar anteriormente a Lazio. Otros tres puntos hicieron que el equipo de Fabio Grosso se elevara a la 12ª posición con seis puntos.

Leer también: Cada vez más brutal, Malasia acusa a Vietnam e Indonesia que causa sanciones de la FIFA



Calvin Verdonk comienza, Little Tumbang

En la Liga Francesa, Calvin Verdonk es nuevamente confiado como titular cuando Lille recibió a Lyon. Desafortunadamente, su equipo perdió por poco 0-1 a través del gol de Tyler Morton en el minuto 13.

Verdonk parecía sólido como izquierda con un récord de 69 toques, 50 cebo (82 por ciento de precisión), tres pases clave y contribuciones a los sobrevivientes en forma de tres accidentes cerebrovasculares, un intersepio y un tackle.

Aun así, este resultado hizo que Lille se tragó dos derrotas sucesivas y tuvo que ir a la sexta posición de la clasificación con 10 puntos.

Dean James es solo un sustituto

Mientras tanto, Dean James con Eagles, no pudo continuar la tendencia positiva en la Liga Holandesa. Perdieron 2-4 ante Telstar en el estadio Buko.

James entró como sustituto en el minuto 79 reemplazando a Aske Adelgaard. Para James, esta es su cuarta aparición esta temporada, incluido un partido en la Europa League.