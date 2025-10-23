¡Resulta que una serie de hechos impactantes sobre las noticias del divorcio de Raisa y Hamish Daud se deben a esto!

Jacarta – Recientemente el público ha quedado impactado por la noticia. divorcio raisa y Hamish, que es objeto de acalorados debates en las redes sociales. Familiar que siempre ha parecido armonioso y ha sido utilizado como modelo para muchas personas, ahora se ve afectado por rumores de ruptura después de que surgieron varios signos sospechosos.

Lea también: 4 mujeres que se rumoreaba que eran cercanas a Hamish Daud, hay supermodelos mundialmente famosas



Sin embargo, recientemente ha surgido un problema grave: Raisa habría solicitado el divorcio de Hamish, un paso que sorprendió a muchas personas por su imagen feliz hasta el momento.

Lea también: Keenan Pearce habla sobre la felicidad en medio del tema del divorcio entre Raisa y Hamish Daud



Entonces, rema hecho ¿qué pasó? El siguiente VIVA resume el jueves 23 de octubre de 2025, junto con los hechos que han salido a la luz pública, aparentemente por esta razón.

1. Un matrimonio armonioso que ahora se ve afectado por problemas desagradables

Lea también: El matrimonio de Raisa y Hamish Daud no siempre fue romántico, eche un vistazo a la historia de su pelea que rara vez es conocida por el público.



Raisa y Hamish se casaron el 3 de septiembre de 2017 en una lujosa fiesta de bodas que fue considerada una de las «bodas del año». De este matrimonio, fueron bendecidos con una hermosa hija llamada Zalina Raine Wyllie, que nació en febrero de 2019.

A lo largo de los años, los dos han sido conocidos como una pareja ideal y rara vez revelan sus problemas personales al público. Sin embargo, la armonía que se ha visto hasta ahora comienza a ser cuestionada luego de que aparecieran varias señales inusuales en las redes sociales.

2. Las publicaciones en las redes sociales provocan especulaciones sobre el divorcio

La cuestión de la crisis en la casa de Raisa y Hamish surgió por primera vez en las redes sociales. Una cuenta de chismes volvió a subir la foto de su boda con la canción de fondo «Usai Di Sini», la canción de Raisa que cuenta la historia de la separación.

Esta carga despertó inmediatamente la curiosidad del público. No pasó mucho tiempo para que la columna de comentarios se inundara de inmediato con especulaciones sobre las condiciones del hogar de Raisa y Hamish. Muchos internautas consideraron que la subida era una señal sutil de ciertas partes de que la condición de su relación no iba bien.

3. Desaparecen las fotos románticas en Instagram

Las especulaciones se hicieron más fuertes después de que los fanáticos se dieron cuenta de que Raisa había eliminado varias fotos de su relación con Hamish Daud desde su cuenta de Instagram.

No solo Raisa, también se sabe que Hamish eliminó la carga de la celebración de su aniversario de bodas, que anteriormente compartía de forma rutinaria todos los años. Este cambio en la actividad de las redes sociales se considera una fuerte señal de que hay problemas detrás de escena en su hogar.