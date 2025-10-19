Resulta que Steve Emmanuel está libre, Andi Soraya filtra la conversación durante una videollamada

Jacarta – Tras cumplir seis años de prisión por casos de drogas, el actor Steve Emmanuel Por fin respiramos oficialmente aire libre. No pasó mucho tiempo hasta que volvió a conectarse con las personas más cercanas a él, incluida su exnovia. Andi Soraya.

En un programa de entrevistas en televisión, Andi reveló el inesperado momento en que Steve lo contactó a través de una videollamada, poco después de su liberación. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Él (Steve) me contactó hace dos días. Su madre me dijo: ‘Aya, ¿estás dispuesta a hablar con Steve?'», dijo Andi en el evento Rumpi No Secret, citado en una transmisión de YouTube, el lunes 20 de octubre de 2025.

Andi acogió calurosamente esta petición. Finalmente volvió a hablar con Steve por primera vez después de que el actor salió de prisión.

«Hacemos videollamadas», añadió escuetamente.

A pesar de que no se ven desde hace mucho tiempo, Andi admitió que se sorprendió bastante al ver la apariencia de su ex, que ahora luce más completa.

«Está gordo», dijo con una sonrisa.

Durante la conversación, Steve preguntó mucho sobre los dos hijos de Andi: Shawn Adrian y Darren Starling, donde Darren es el hijo biológico de su relación con Andi.

«En la videollamada, preguntó por los dos niños (Shawn Adrian y Darren Starling)», dijo Andi.

Steve, continuó, se sintió aliviado y feliz de saber que sus dos hijos tenían una relación cercana a pesar de que provenían de padres diferentes.

«Está muy feliz. Shawn realmente cuida de su hermano pequeño (Darren) y tiene una buena relación», explicó Andi.

Sin embargo, detrás de ese sentimiento de felicidad, Steve no pudo ocultar su pesar por perderse muchos momentos del crecimiento y desarrollo de su hijo mientras estaba tras las rejas.

«Preguntó mucho por su hijo. Estaba preocupado porque nunca lo había acompañado hasta ahora», dijo Andi.

Como se sabe, Steve Emmanuel fue condenado anteriormente a 9 años de prisión y una multa de 1.000 millones de IDR por un caso de drogas en julio de 2019. El público quedó conmocionado cuando se le vio asistiendo a la bendición de la boda de su hermana menor, Karenina Sunny, el 10 de octubre de 2025.

Más tarde se reveló que Steve había estado oficialmente en libertad desde el 2 de agosto de 2025, después de cumplir alrededor de seis años de prisión. Ahora, poco a poco está reconstruyendo su vida fuera de prisión, incluida la reparación de las relaciones con personas que alguna vez estuvieron alejadas de él, especialmente con su hijo, Darren Starling, que ahora tiene 23 años.