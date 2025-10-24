VIVA – Cantante raisa Andriana está actualmente en el punto de mira del público tras la noticia de su divorcio de Hamish Daud reveló. Raisa ha presentado una demanda divorciado a través de un tribunal electrónico al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 22 de octubre de 2025. El primer juicio se celebrará pronto el 3 de noviembre de 2025.

En medio de esta noticia de divorcio, un vídeo de Raisa actuando en la ciudad de Palangka Raya se convirtió en lo más destacado. Raisa habló sobre el impacto que tiene una mujer que deja una relación tóxica.

Mencionó la apariencia de verse más bonita después de haber sido separado de la pareja o persona equivocada.

«Resulta que sin él soy aún más hermosa, ¿no entiendes ese sentimiento?» dijo Raisa, citando el vídeo de TikTok @dndsfrm, del viernes 24 de octubre de 2025.

Raisa parecía muy feliz antes de interpretar su nueva canción insignia titulada Aparentemente sin ti. Tampoco dudó en transmitir mensajes a la audiencia sobre las cosas buenas que podrían pasar después de separarse de la persona equivocada.

Raisa explicó que cuando alguien siente que su apariencia se vuelve más atractiva después de terminar una relación, es señal de que ha dejado una relación tóxica.

«Ay, resulta que sin él soy más atractiva, ¿no sabes lo que es eso? No es cuidado de la piel, tampoco es maquillaje, eres tú la que te has separado de gente muy tóxica», dijo Raisa.

“Para que toda la luz vuelva a tu rostro”, continuó.

La aparición de Raisa en el evento aparentemente tuvo lugar antes de que se revelara al público la noticia de su divorcio. Sin embargo, muchos internautas vincularon el mensaje de Raisa con sus propios sentimientos hacia su marido, Hamish Daud.

Cómo no podría ser, al mismo tiempo que se reveló la noticia del divorcio, el nombre de Hamish Daud también se convirtió en tema de discusión para los internautas en las redes sociales. No pocas personas mencionaron la afirmación de Hamish Daud de que a Raisa le gustaba mucho hacer confidencias delante del público y no con su propia pareja.

«Recuerden amigos, el peor cuidado de la piel del mundo son los hombres tóxicos. Recuerden estas palabras», comentaron los internautas.

«Su marido dijo: Raisa puede contar historias largas delante de una audiencia, pero en casa es introvertida. Ni siquiera su marido puede contar historias», dijo otro.