Resulta que Rara Pawang Rain fue expulsada por seguridad durante un concierto de BLACKPINK, aquí está la cronología

Jacarta – Euforia del concierto NEGROPINK GIRA MUNDIAL 2025: LA FECHA LÍMITE en el estadio principal Gelora Bung Karno (GBK), Yakarta, aún no ha pasado. Después de dos días de espectaculares actuaciones de Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé los días 1 y 2 de noviembre de 2025, la atención del público ahora se centra en eventos únicos detrás del escenario, incluida la aparición de rara Istiati Wulandari, figura conocida como el «encantador de la lluvia».

Un vídeo subido por la cuenta de TikTok. @Babunya_Mbajon muestra el momento en que Rara supuestamente intentó ingresar al área del concierto sin permiso oficial. En la narrativa del video, se afirmó que Rara había afirmado ser un encantador de lluvia para el concierto de BLACKPINK y trató de ingresar al área interior sin llevar una tarjeta de identificación. Sin embargo, la acción no terminó sin problemas: se dice que las fuerzas de seguridad lo expulsaron del lugar. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«¿Le gustaría saber acerca de alguien que ayer afirmó ser un encargado en BP? Y terminó siendo expulsado por la seguridad de BP», escribe la narración en el vídeo viral, citado el sábado 8 de noviembre de 2025.

«Es una pena que de repente te topaste con el lugar con el truco de ser un encantador de lluvia. No llevabas una tarjeta de identificación, no llevabas una pulsera para volver a casa… rara raraaa», añadió el relato en el pie de foto.

En otro videoclip que circula se puede ver una conversación entre la mujer sospechosa de ser Rara y las fuerzas de seguridad.

«Me enviaron una foto y luego la deslicé. Dije que el segundo día podría venir», dijo Rara.

«Sí, eso es todo, hermana, sólo espera en el frente», respondió el guardia de seguridad.

Este incidente inmediatamente provocó reacciones de los internautas. Muchos quedaron sorprendidos por la acción de Rara de intentar ingresar al área del concierto sin permiso oficial, mientras que otros resaltaron su apariencia.

«No es él, Sr.

«Quiero utilizar la ruta Rain Pawang gratis. No bromees, Mba Rara», escribió otro.

«Es realmente una lástima, Mbak Rara, el encantador se queda callado en lugar de publicar poco a poco», bromeó otro internauta.

«Solo usa ropa para ver un concierto, no como para querer protegerte de la lluvia», añadió otro internauta.

No hace mucho, la cuenta de TikTok @indhieyy también subió un video similar y encontró comentarios de alguien que decía ser hijo del encantador de lluvia oficial designado por el promotor. La persona explicó que su padre fue quien en realidad actuó como manejador de la lluvia durante los dos días del concierto de BLACKPINK, no Rara.