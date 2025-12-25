Resulta que no es sólo una tradición, esta es la sorprendente razón detrás de la tradición del rojo y el verde en Navidad

VIVA – Hoy 25 de diciembre, todos los cristianos del mundo celebran Natal. La alegría de las celebraciones navideñas se puede sentir cada año ya desde principios de diciembre. Varios centros comerciales y oficinas han elaborado adornos típicos navideños. Empezando por la decoración árbol de Navidadréplicas de regalos, algodón blanco que representa la nieve e incluso la casa de Sinterklaas.

Lea también: ¿Aún tienes dudas sobre cómo enviar felicitaciones navideñas? Estas son las ideas de mensajes de WhatsApp que más gustan este año



Hablando de adornos navideños, ¿alguna vez te has dado cuenta de que el rojo y el verde son los colores más utilizados para decoraciones navideñas. Entonces, ¿por qué se utilizan con mayor frecuencia estos dos colores? ¿Tiene algún significado oculto?

Lanzando la página vida sureñaJueves 25 de diciembre de 2025, resulta que la combinación de rojo y verde tiene una larga historia relacionada con el simbolismo, la religión e incluso la Coca-Cola. Discutamos uno por uno.

Lea también: 6 ideas de regalos de Navidad por menos de Rp. 50 Mil, Apto para Todas las Edades



Primeras tradiciones de los celtas

Esta tradición comenzó hace cientos de años con los antiguos celtas que respetaban mucho las plantas de acebo rojas y verdes debido a su capacidad para sobrevivir al invierno. Los antiguos celtas creían que el acebo ayudaba a mantener la belleza de la tierra durante el invierno. Por ello, esta planta se utiliza para decorar los hogares durante las celebraciones del solsticio de invierno (Solsticio de invierno) como símbolo de protección y buena suerte para la familia. Esta tradición luego se convirtió en las decoraciones navideñas rojas y verdes que conocemos hoy.

Lea también: Una colección de saludos de Feliz Navidad significativos que son adecuados para compartir en las redes sociales.



Símbolos en el cristianismo

Mientras tanto, en la Biblia, los colores rojo y verde simbolizan la vida de Jesús. El color rojo representa la sangre de Jesucristo, mientras que el verde proviene de árboles de hoja perenne que permanecen verdes durante todo el invierno, como símbolo de vida eterna. Estos dos colores también están asociados con hojas y bayas de acebo que simbolizan la corona de espinas que llevaba Jesús cuando fue crucificado.

Colores navideños en la historia moderna

Varios cientos de años después, apareció un ilustrador llamado Haddon Sundblom, que se hizo famoso por los anuncios de Papá Noel de Coca-Cola, y confirmó indirectamente el rojo y el verde como los colores típicos de Navidad. Hasta ahora, mucha gente considera que la imagen de Santa es una versión Sunblom como la figura de Papá Noel “más auténtica”. Antes de que los comerciales de Coca-Cola se hicieran populares, a menudo se representaba a Papá Noel con ropa de varios colores, muy diferente al icónico traje rojo que conocemos hoy.