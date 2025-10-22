Resulta que no es la técnica del jugador, Alex Pastoor revela las deficiencias del fútbol indonesio

VIVA – Ex entrenador asistente Equipo Nacional Indonesia, Alex PastorEvaluar la capacidad de los jugadores indonesios es bastante prometedor. Sin embargo, según él, el mayor problema reside en la calidad de la competición nacional, que no está bien organizada.

Lea también: La leyenda holandesa Sneijder defiende la decisión del PSSI de poner fin a la cooperación con Kluivert



Aunque sólo lleva nueve meses en el cuerpo técnico Selección Nacional de IndonesiaPastoor admitió que estaba impresionado con las habilidades técnicas de los jugadores indonesios. También fue víctima de la terminación de la cooperación del PSSI con el «carruaje holandés» después de no poder clasificarse para el Mundial de 2026 el 16 de octubre de 2025.

En declaraciones en el programa Rondo de Ziggo Sport, el técnico de 58 años no dudó en elogiar a los jugadores de Garuda.

Lea también: Ambos han perdido a su entrenador, Tailandia ya tiene sustituto pero el PSSI sigue siendo una incógnita



«Hemos visto por nosotros mismos que los jugadores indonesios tienen buena técnica. Incluso en un campo irregular, pueden jugar con un buen toque», dijo Pastoor.

Pastoor también se refirió a la experiencia de su colega, Denny Landzaat, quien había sido testigo de primera mano de los jugadores locales en Maluku.

Lea también: Poco después, la Federación Tailandesa nombró oficialmente a Anthony Hudson como entrenador interino de la selección nacional.



«Denny incluso fue a Maluku y vio a los jugadores actuar en el campo en malas condiciones, pero sus habilidades técnicas aún eran impresionantes», añadió.

Sin embargo, detrás de este gran potencial, Pastoor cree que hay algo que todavía es una gran tarea. «El problema es que no hay una competición que esté realmente bien organizada», subrayó.

La aparición de Alex Pastoor en Ziggo Sport es la primera vez que habla públicamente tras ser despedido de su puesto en la selección de Indonesia. En esa ocasión, también reveló tres grandes proyectos que se habían gestado Patricio Kluivert antes de que todo se desmorone.

«Hasta donde tengo entendido, hay tres puntos en el acuerdo. En primer lugar, sería increíble llegar a la Copa del Mundo, pero con un ranking mundial en el puesto 119, no es fácil», dijo Pastoor.

«En segundo lugar, Gerald Vanenburg y Frank van Kempen planean reclutar jugadores locales para las selecciones sub-23 y sub-20. En tercer lugar, atraer a largo plazo a jugadores más competitivos en un país con 280 millones de habitantes», continuó.

Pastoor también afirmó que se nombró a Jordi Cruyff como asesor y a Alexander Zwiers como director técnico. Pero ahora todo ha terminado. «Ahora todos han sido despedidos», dijo.