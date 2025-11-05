Resulta que Nikita Willy fue la razón por la que Baim Wong se retiró de la telenovela

Jacarta – En el mundo del espectáculo ninguna etapa dura para siempre. La atención de la cámara, la popularidad y la posición como estrella importante tienen ciclos. eso es lo que se siente Baim Wongun actor que ha aparecido en la pantalla indonesia durante décadas.

Admite que hubo un momento importante que cambió su perspectiva de carrera y lo obligó a desarrollar una nueva estrategia para seguir siendo relevante. ¿Qué es eso? Desplázate para saber más, ¡vamos!

Este momento ocurrió cuando fue testigo de primera mano del surgimiento de jóvenes estrellas que comenzaban a ocupar su lugar en la industria de las telenovelas. La figura que desencadenó esta conciencia fue una actriz. Nikita Willyque en ese momento estaba en la cima de su popularidad.

Francamente, Baim contó ese momento en un vídeo en el canal de YouTube de Kasi Solusi. A la edad de tres años, comenzó a ver que la dirección del mundo de las telenovelas estaba cambiando hacia una generación más joven y fresca.

«Lo recuerdo muy bien, fue entonces cuando entró Nikita Willy», recordó citado el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Para Baim, en aquel momento no era sólo la presencia de nuevos talentos, sino más bien una fuerte alarma de que su era como protagonista de telenovelas se estaba desvaneciendo poco a poco. Calificó ese momento como una ‘bofetada’ que le abrió los ojos a la realidad de la industria del entretenimiento que está llena de regeneración.

«La regeneración ha comenzado. Tiene que haber algo diferente. Porque la regeneración es real», subrayó.

Esta comprensión lo impulsó a dar un gran paso: dejar de depender de las telenovelas, el género que le había dado un nombre. Baim comenzó a explorar el mundo del cine y luego dio un paso audaz hacia el ámbito digital.

La transición no está exenta de riesgos. En la era de la transición mediática, no todas las estrellas de telenovelas son capaces de sobrevivir y mucho menos encontrar un nuevo escenario que pueda tener un gran impacto. Sin embargo, la lucha dio sus frutos. Ahora, Baim Wong se ha convertido en una figura pública que domina con éxito las plataformas digitales, desde YouTube hasta otras redes sociales.