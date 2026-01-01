Resulta que las relaciones entre marido y mujer se recomiendan los viernes por la mañana, ¿cuál es el motivo?

VIVA – La relación biológica entre marido y mujer es algo legal y halal en el Islam. Esta relación podrá realizarse en cualquier momento, siempre que se base en la voluntad y acuerdo de ambas partes. El propio Islam ve las relaciones marido y mujer no sólo como satisfacción de necesidades físicas, sino también como parte de la adoración y una forma de amor en el hogar.

Sin embargo, hablando de relaciones biológicas, resulta que hay varias sunnah que muchas parejas casadas quizás no conozcan. Uno de ellos se relaciona con el tiempo recomendado para realizarlo.

¿Sabías que existe una recomendación para tener relaciones biológicas los viernes por la mañana? Entonces, ¿por qué el viernes por la mañana? Discutamos más a fondo junto con una explicación de Ustaz Khalid Basalamah.

«El Profeta SAW mencionó en el hadiz auténtico de la historia del Imam Ahmad ‘no hay nadie de mi grupo que no tenga relaciones sexuales antes de la biología’, por lo que las relaciones sexuales pueden realizarse en cualquier momento siempre que esté permitido en la religión. Y tiene prioridad el viernes por la mañana», dijo ustaz Khalid Basalamah citado en una transmisión de YouTube, el viernes 2 de diciembre de 2025.

Ustaz Khalid Basalamah reveló además que resultó que lo estaba pasando. relación matrimonial el viernes por la mañana es una de las órdenes del Profeta Muhammad SAW. Llamado Ustaz Khalid, el profeta Mahoma ordenó a todos los hombres musulmanes casados ​​tener relaciones sexuales entre marido y mujer el viernes por la mañana y continuar combinando el baño junub y el baño del viernes.

«Porque el viernes por la mañana hubo una orden del Profeta SAW que decía a todos los hombres musulmanes que estaban casados ​​que se les animara a socializar y tener relaciones biológicas, luego combinó su baño junub con su baño del viernes», explicó.

El Profeta Muhammad, dijo Ustaz Khalid, dijo que cualquiera del pueblo de Dios que combinara el baño junub con el baño del viernes, luego realizaría la oración del viernes hasta terminarla. Entonces, sus pecados serán perdonados por Allah SWT.

«El Profeta SAW dijo que quien se baña el viernes con un baño de junub, luego usa su mejor ropa, luego usa el mejor perfume, se peina mejor. Luego va a la mezquita, luego reza según lo ordenado, luego escucha al predicador durante el sermón y reza las oraciones del viernes con el khatib a menos que sus pecados sean perdonados. Así que aquí hay una orden de combinar el baño de junub con el baño del viernes», dijo.