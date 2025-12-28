Resulta que la víctima del barco hundido en Labuan Bajo fue el entrenador del Valencia

Labuan Bajo, EN VIVO – El hundimiento del barco turístico Princess Sakina en Labuan Bajo se saldó con 4 víctimas extranjeras procedentes de España que no fueron encontradas hasta el domingo por la mañana (28/12/2025). La atmósfera de emoción se hizo visible cuando el superviviente se reunió con sus familiares que acababan de llegar de Labuan Bajo el domingo por la mañana.

Lea también: Miles de trabajadores se manifestarán contra la determinación de la UMP 2026 en el Palacio de Estado los días 29 y 30 de diciembre



La sobreviviente, Martines Ortuno Mar Amanda, sollozó mientras abrazaba a dos de sus familiares en el puerto deportivo de Labuan Bajo. Amanda sobrevivió al hundimiento del barco con su hija Martines Ortuno María el viernes por la noche y fue evacuada a Labuan Bajo.



El ambiente de la familia del técnico del Valencia que naufragó en Labuan Bajo Foto : Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo

Lea también: Ryo Matsumura, que acababa de regresar al pastoreo, recibió inmediatamente sanciones disciplinarias.



Una de las familias de las víctimas, Álvaro, confirmó que una de las víctimas que no había sido encontrada, concretamente Martines Carreras Fernando, era el entrenador del equipo español de fútbol Valencia.

«Sí, es cierto que es el entrenador del Valencia FC y estamos muy agradecidos por los esfuerzos del gobierno local para encontrarlo», dijo Álvaro en Labuan Bajo, el domingo por la mañana.

Lea también: 31 Rutas De Transjakarta Se Desvían En Nochevieja, MRT-LRT Opera Hasta Temprano En La Mañana



Agregó que Fernando desapareció junto con sus hijos de 8 años, 9 años y 12 años durante el incidente. Álvaro espera que pronto se pueda encontrar a las víctimas para poder traerlas de regreso a su país. (Reporte de Vera Bahali, tvOne, Labuan Bajo)