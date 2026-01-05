Resulta que la velocidad al caminar puede predecir tu esperanza de vida, ¡mira cómo aquí!

Jacarta – A medida que envejecen, muchas personas empiezan a prestar más atención a su salud y movilidad. La actividad física regular, una dieta equilibrada y controles de salud son las claves para mantenerse activo e independiente.

Sin embargo, hay un indicador simple que a menudo se pasa por alto pero que tiene gran importancia para la salud de las personas mayores: velocidad caminar. Desplácese para obtener más información…

Investigadores de la Universidad McMaster de Canadá destacan que la velocidad al caminar no es sólo una cuestión de aptitud física, sino que también puede ser un signo vital para las personas mayores. Al monitorear qué tan rápido camina una persona, se puede identificar tempranamente el riesgo de caídas, disminución de la actividad física e incluso deterioro cognitivo.

«La velocidad al caminar es un indicador mensurable de la función corporal básica», dijo Julie Richardson, profesora de la Facultad de Ciencias de Rehabilitación de la Universidad McMaster, citado por CBC, el martes 6 de enero de 2026.

Richardson explica que la velocidad al caminar es un indicador importante de movilidad, independencia y salud en general. Las velocidades más lentas se asocian con un mayor riesgo de caídas, disminución de la actividad física y disminución de la capacidad cognitiva.

Ilustración de una persona mayor feliz (anciano/persona mayor).

A medida que envejecemos, caminar que antes era automático se convierte en una actividad que requiere más atención. Los pasos se acortan, el tiempo de contacto de los pies con el suelo es más largo y la postura tiende a ser más baja. Midiendo la velocidad caminouna persona puede comparar los resultados con el promedio de su grupo de edad y evaluar su estado de salud.

Cómo medir la velocidad en la carretera

Richardson recomienda dos métodos sencillos para medir la velocidad al caminar:

1. Pista de 20 metros: camina 5 metros para calentar, mide la velocidad 10 metros en el medio y 5 metros de enfriamiento al final. La velocidad se calcula dividiendo la distancia de 10 metros por el tiempo de viaje.

2. Pista de 6 metros – Camina 1 metro de calentamiento, mide 4 metros en el medio y 1 metro de enfriamiento.

Las velocidades medias en carretera también están disponibles como referencia. Por ejemplo, las mujeres de 60 años suelen caminar a una velocidad de 1,24 metros por segundo. Si su ritmo es más lento que el promedio, considere consultar a un médico o fisioterapeuta.

Beneficios prácticos y de salud

Además de la salud física y cognitiva, caminar a paso ligero también tiene beneficios prácticos, como darte tiempo suficiente para cruzar la calle en los semáforos. Richardson también sugiere una rutina de ejercicios de cinco a seis veces por semana durante 30 minutos, que incluya entrenamiento de fuerza, flexibilidad y entrenamiento cerebral para mejorar la velocidad al caminar.