Resulta que hubo un funcionario que una vez pidió una predicción sobre Hard Gumay, ¿quién era?

VIVA – Gumay duro se ha convertido en una de las adivinas con mayor nivel de popularidad en el país. Debido a que es tan famoso, muchas personas sienten curiosidad y le piden que descubra su destino, incluidas las celebridades indonesias.

No sólo las celebridades, el público también se pregunta si algún funcionario público le ha pedido alguna vez a Hard Gumay que prediga el viaje de su vida o su futuro. Respondiendo a esto, Hard Gumay también dio su propia respuesta, que fue bastante interesante.

En el podcast de Denny Sumargo, dijo que hubo funcionarios que habían consultado con él.

«¿Hay funcionarios?», preguntó Denny Sumargo, citado en su canal de YouTube.

«Es sólo una coincidencia que sea cercano a él. Es como una coincidencia que sea mayor que yo, pero es un funcionario de alto rango en el gabinete», respondió Hard Gumay.

Por otro lado, Hard Gumay confirmó que hubo funcionarios públicos que le pidieron sus predicciones. Sin embargo, resulta que este funcionario ya no está en el gobierno.

Aun así, Hard Gumay brindó sus mejores oraciones al exfuncionario.

«Hay (pidiendo predicciones), cerca. Pero ahora ya no está en el cargo porque fue reorganizado recientemente. Pero rezo para que el futuro sea mejor, esté saludable, mantenga el entusiasmo. Todos los problemas de la vida son pruebas de Dios, ya sea de la carrera o del amor. Así que para mí, lo importante es estar sano. Entregarlo todo a Dios», dijo.

Pronóstico Hard Gumay sobre las condiciones políticas y económicas en Indonesia

En cuanto a las condiciones de Indonesia en 2026, según el pronóstico de Hard Gumay, las condiciones de Indonesia mejorarán mucho más.

«En 2026 definitivamente veo que el gobierno indonesio mejorará mucho más. Será mucho mejor», dijo, citado en la transmisión de YouTube de Denny Sumargo, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Hard Gumay dijo que en términos de economía en 2026 será mucho mejor, especialmente en el sector de las MIPYMES. En su visión, Hard Gumay vio que habría una política que podría fomentar el progreso de las MIPYMES.

«Pero por lo que veo hay un programa en 2026, como ahora (2025) que se incrementará para la educación y la salud nutricional de los niños. En 2026 veo para las mipymes. Así que para mis hermanos que son empresarios domésticos, clase media baja en 2026 hay un programa gubernamental que realmente ayudará al pueblo indonesio. Esto tiene algo que ver con la economía indonesia. Esto significa que las ruedas de la economía indonesia mejorarán, aumentarán aún más», dijo dijo.