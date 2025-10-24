Resulta que Géminis y Piscis tienen características opuestas en el amor

Jacarta – Llegan noticias impactantes del mundo del entretenimiento de Indonesia. parejas de famosos raisa adriana y Hamish DaudQuien siempre se ha caracterizado por ser armonioso y rara vez expuesto a chismes, ahora se enfrenta oficialmente a una prueba interna.

La cantante de 35 años presentó una demanda de divorcio contra su marido ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Esta información fue confirmada directamente por el portavoz de la Autoridad Palestina del sur de Yakarta, Abid, el jueves 23 de octubre de 2025.

«El nombre que mencionaste antes ya existe», dijo Abid, citado por VIVA.co.id.

Explicó que la demanda presentada a nombre de Raisa fue presentada el 22 de octubre de 2025, estando prevista la primera audiencia para el 3 de noviembre de 2025. Por el tipo de caso presentado, se sabe que esta demanda es una demanda de divorcio, es decir, que la iniciativa de divorcio vino del lado de la esposa.

Esta noticia de repente conmocionó al público. Raisa y Hamish son conocidos como una hermosa pareja desde que se casaron el 3 de septiembre de 2017, e incluso fueron nombrados «boda del año». Ahora, ocho años después, la historia de amor que alguna vez pareció perfecta debe enfrentarse a la dura realidad.

Pero si lo miras desde un lado zodíacoSigno zodiacal de Raisa Géminis (nacido el 6 de junio) y Hamish cuyo signo zodiacal es Pez (nacido el 8 de marzo) resulta tener rasgos básicos muy diferentes, especialmente cuando se trata de amor y relaciones.

Géminis y Piscis: dos mundos diferentes

Según informes de Astrology.com y Horoscope.com, Géminis es conocido como una persona inteligente, comunicativa y siempre quiere saber muchas cosas nuevas. Son sociables, se adaptan rápidamente, pero también se aburren fácilmente.

Mientras tanto, Piscis es gentil, sensible e intuitivo. Suelen vivir a partir de sentimientos profundos e intuición, buscando una pareja que pueda comprender plenamente sus emociones.

Cuando estos dos signos del zodíaco se encuentran, al principio suele haber una fuerte atracción. Géminis está encantado con el lado cálido y empático de Piscis, mientras que Piscis está cautivado por la inteligencia y el encanto natural de Géminis. Pero una vez pasada la fase romántica inicial, pueden empezar a sentirse diferencias de carácter.

Amor entre lógica y sentimiento

En las relaciones, Géminis tiende a confiar en la lógica y la comunicación, mientras que Piscis sigue más los sentimientos y la intuición.