Resulta que esto es lo que hizo un accidente de Marc Márquez en MotoGP Mandalika

VIVA – El incidente que le da Marc Márquez De Motogp Indonesia ahora es un gran centro de atención en el mundo de las carreras. Corredor Ducati tuvo un accidente severo en la primera vuelta y supuestamente tuvo una fractura del collar derecho.

Según algunos compañeros corredores, incluido Joan Mir, el factor principal que se agravó lesión Márquez es una trampa de grava (trampa de grava) en la séptima esquina del circuito Mandalikaque se considera peligroso y no tiene un diseño ideal para la seguridad de los conductores.



El incidente del accidente de Marc Márquez en MotoGP Mandalika 2025

Marc Márquez Accidente Cronología

El accidente ocurrió al comienzo de la carrera cuando Marc Márquez compitió apretado con Marco Bezzecchi. Cuando salía de la séptima curva, Bezzecchi parecía perder el control y tocó la moto de Márquez.

Como resultado, Márquez se estrelló contra el aire y se metió en el área de escorrentía. Sin embargo, no es el camino de asfalto lo que detiene el ritmo de su cuerpo, sino una trampa de grava con una superficie desigual.

Según los informes de Crash.net, el área de grava tiene una altura aguda o diferencia de «paso» en su sección inicial. Cuando el cuerpo de Márquez golpeó el área a alta velocidad, la colisión se volvió mucho más dura y causó una lesión significativa en el hombro y el lecho derecho.

Joan Mir, un compañero de equipo Márquez en el pasado y ahora está corriendo por Honda, siendo una de las críticas de voz más vocales de la condición de la pista.

«Es muy peligroso. Pase en la trampa de grava en la esquina puede ser razón Lesión de Marc. Incluso Bezzecchi también se vio afectado al pasar por el área «, dijo Mir, citado de Chocar Lunes 6 de octubre de 2025.

Crítica del diseño de seguridad del circuito de Mandalika

Mir explicó que la trampa de grava debería funcionar para ralentizar al corredor del corredor después de caer, no empeorar la colisión. También consideró que el área debería usar una escorrentía de asfalto más larga para que los corredores puedan deslizarse de manera segura antes de que realmente se detenga.

«No sé por qué en esa sección todavía hay una grava. Si se reemplaza con asfalto, el impacto será mucho más ligero. El diseño como este hace que los accidentes pequeños puedan ser fatales», agregó Mir.