¡Resulta que este es el precio de un Tumbler Tuku para pasajeros de KRL que se volvió viral porque desapareció y fue el detonante para que el oficial casi fuera despedido!

Jacarta – El caso de la desaparición de una botella para beber marca Tuku pasajero KRL Commuterline de repente se volvió viral en las redes sociales. No porque el precio sea fantástico, sino porque este incidente provocó el problema del despido de alguien. oficial Viajero PT KAI.

Este incidente dio lugar a un debate sobre las responsabilidades de los pasajeros, los procedimientos de los agentes y los límites de las sanciones por errores menores en el transporte público.

Cronología

El incidente comenzó cuando un pasajero llamado Anita De Wi Viaje utilizando KRL desde Tanah Abang a Rangkasbitung. En el camino, Anita se olvidó accidentalmente su bolsa hielera en la estación de Rawa Buntu. Luego, los agentes de seguridad de la estación encontraron la bolsa y la aseguraron.

Sin embargo, cuando Anita llevó su bolso a la estación de Rangkasbitung, la botella Tuku que antes estaba en el bolso ya no estaba. Anita también compartió su historia a través de las redes sociales, diciendo que vaso perdido por negligencia del oficial. Esta publicación se volvió viral y provocó reacciones públicas, incluida la simpatía por Anita y los agentes supuestamente responsables.

Precio Vaso

Una de las preguntas públicas que surgió fue sobre el valor del vaso. Resultó que el vaso TUKU que faltaba era un vaso TUKU con mango de acero inoxidable de 350 ml. Citado por VIVA el jueves 27 de noviembre de 2025, el precio en la tienda oficial ronda los 225 mil IDR, mientras que en algunos mercados puede llegar a los 310 mil IDR.

Este vaso tiene una doble función: mantener las bebidas calientes o frías y está diseñado para ser portátil con un asa que facilita su transporte. Aunque no se considera un artículo de lujo, el valor material de un vaso es lo suficientemente importante como para que su desaparición sea motivo de preocupación.

El incidente viral de los vasos perdidos no se limita sólo a la pérdida de artículos. Un informe indicó que el oficial de KAI que recibió la hielera de Anita, llamado Argi, fue amenazado con ser despedido. Argi explicó que cuando recibió la bolsa, la estación estaba muy ocupada por lo que no tuvo tiempo de comprobar el contenido de la bolsa en detalle. Incluso ofreció una indemnización cuando se perdió el vaso, mostrando buena fe por parte de los agentes.

Sin embargo, la noticia del despido del oficial generó pros y contras en la comunidad. Muchos internautas creen que perder un vaso no justifica las consecuencias de ser despedido, especialmente sin pruebas claras de negligencia.