Resulta que esta es la razón por la que Wardatina Mawa no compartió con el público las imágenes de CCTV de Insanul e Inara.

VIVA – Caso de presunto romance entre Insanul Fahmi Y Inara Rusli sigue atrayendo la atención del público. Sin embargo, en medio de la gran curiosidad de los internautas, Mi amor por mawa elige un paso diferente. En lugar de seguir la presión pública para compartir imágenes de CCTV como prueba de su informe, se negó firmemente. Esta actitud no carece de razón, pero es una decisión que considera la más sabia para salvaguardar el futuro de su familia, especialmente de sus hijos.

Wardatina Mawa o Mawa, como se la conoce, reveló que no podía soportar que la desgracia de su marido se extendiera y se convirtiera en consumo público. Aunque su relación familiar se enfrenta a una gran tormenta, Mawa todavía se adhiere al principio de no dejar rastros digitales malos que luego puedan dañar a otras partes, incluidos sus propios hijos. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Wardatina Mawa, Insanul Fahmi e Inara Rusli

«Es por eso que espero que no haya rastros digitales. Por eso nunca compartí el video de CCTV a pesar de que los internautas muy a menudo (piden) derrames, hermano», dijo citado en YouTube de Maia Estianty el lunes 8 de diciembre de 2025.

Según él, aunque mucha gente pide pruebas visuales, esto no es motivo para avergonzar a otras personas, especialmente a un marido con el que todavía tiene una relación legal. Añadió que la normalización por parte de los internautas, como las solicitudes de cerrar ciertas partes del vídeo, todavía no es razón suficiente para violarlo.

«Hay internautas que lo están normalizando, ‘simplemente lo cerraron así’, eso no va a pasar, ¿verdad? Es imposible para el consumo público, entonces, ¿cuál es el punto?», dijo.

Los principios de Mawa se hicieron aún más visibles cuando mencionó que el vídeo contenía un lado muy personal.

«Eso también es una vergüenza y mi estatus sigue siendo el de mi marido y tampoco quiero que mi marido sea visto mostrando sus partes íntimas», dijo.

Aunque él mismo sintió dolor cuando vio las imágenes, no quería que otras personas sintieran lo mismo ni lo juzgaran más.

Aparte de mantener la dignidad de su marido, el factor más importante que empujó a Mawa a contenerse fue el futuro de sus hijos. No quiere ningún rastro digital que sus hijos puedan encontrar cuando crezcan, especialmente si esto podría dejarles un trauma profundo.