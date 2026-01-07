Resulta que esta es la razón por la que Dedi Mulyadi no quiere volver a casarse

VIVA – Decisión Dedi Mulyadi No poder volver a casarse resulta no ser sólo una cuestión de tiempo o de tener la pareja equivocada. Detrás de su actitud relajada al vivir la vida como viudo, hay profundas consideraciones emocionales, especialmente como padre. Después de dos años de separación de Anne Ratna Mustika, Dedi decidió situar el papel de la familia, especialmente de los niños, como su principal prioridad.

Lea también: Aún cómodo siendo viudo, Dedi Mulyadi explica las principales consideraciones respecto a volver a casarse



En una conversación con Hengky Kurniawan, Dedi habló honestamente sobre la etapa de la vida que vive actualmente. En lugar de apresurarse a pasar página, en realidad sintió que la fase de viudo le daba espacio para acercarse a su hija, Nyi Hyang Ayu. Según él, la comodidad de la vida actual no es algo a lo que se pueda renunciar fácilmente.



Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi

Lea también: Dedi Mulyadi responde a la sátira de Pandji Pragiwaksono sobre el ‘gobernador artista de YouTube’



«Creo que todavía soy viudo. Me siento más cómodo con la situación actual. Estoy esperando que mi hijo crezca», dijo Dedi Mulyadi citado por YouTube Hengki Kurniawan Official el jueves 8 de enero de 2026.

Para Dedi, la cercanía emocional con los niños no es sólo una relación ordinaria entre padre e hija. Vio que había un vínculo interior muy fuerte, lo que hacía que la princesa todavía necesitara su completa presencia. Debido a esto, sintió que no era ético traer otra figura a su vida en ese momento.

Lea también: Lista completa de West Java UMK 2026: la ciudad de Bekasi con el IDR más alto de 5,9 millones



«Así que Nyi Hyang Ayu cumplirá 7 años el próximo año. Si tiene 7 años, creo que no tiene edad suficiente para ver a su padre con otras personas porque tiene un alto sentido de propiedad y su padre no puede pertenecer a otras personas», explicó.

Dedi cree que la edad de un niño es un factor importante para determinar la preparación psicológica. No quiere que su felicidad personal afecte los sentimientos de su hijo. Por lo tanto, optó por esperar hasta que su hija fuera realmente capaz de comprender la situación con mayor madurez.

«Sí, tal vez si tiene 9 años, tal vez si ya está en el quinto grado de la escuela primaria, está bien», dijo.

Aunque parece decidido a posponer el matrimonio, Dedi no niega sus instintos humanos. Admite que el deseo de tener un compañero de vida permanece. Sin embargo, sitúa este deseo bajo la responsabilidad real que lleva actualmente como padre.