Resulta que el tamaño promedio de los órganos íntimos masculinos es menor de lo imaginado

VIVA – Tamaño organos intimos Los hombres siempre han sido un tema de debate entre la sociedad hasta el día de hoy. Sí, el tamaño de los órganos íntimos siempre se ha utilizado como punto de referencia para algunas personas para medir la felicidad íntima de su pareja y se ha convertido en una medida de la virilidad del hombre.

Por eso no es de extrañar que muchos hombres experimenten problemas de confianza en sí mismos cuando se les pregunta sobre el tamaño de sus órganos íntimos. Se sienten menos que sus amigos que se supone que son más grandes.

De hecho, el tamaño medio del pene es mucho más pequeño de lo que mucha gente imagina. Esto significa que podría ser que en realidad seas muy «promedio» o incluso por encima del promedio sin que te des cuenta.

Según el famoso médico e influencer Dr. Karan Rajan, en 2014 hubo un grupo de científicos valientes que se atrevieron a realizar un censo sobre el tamaño del pene, y los resultados fueron bastante sorprendentes. En esta investigación, realizada por King’s London, participaron al menos 15 mil hombres de diversas partes del mundo y midieron el tamaño de sus penes tanto en estado flácido como erecto.

Con el lanzamiento de la página Ladbibe, el lunes 15 de diciembre, esta revisión se llevó a cabo para ayudar a los hombres que experimentan ansiedad por la talla, creando una tabla de tallas definitiva y rompiendo varios mitos. Entonces, ¿cómo son los resultados?

Llamado Dr. Karan Rajan, con base en esta investigación se sabe que la longitud promedio del pene cuando está flácido es de 9,14 cm, mientras que cuando está erecto el promedio es de 13,12 cm. ¿Asustado? Usted no está solo. Especialmente si ves contenido para adultos que a menudo muestra imágenes muy exageradas de cuerpos masculinos. Nota importante la mayoría del contenido para adultos no refleja condiciones reales.

«Las expectativas sociales formadas por el contenido para adultos, Hollywood, los rumores y diversas afirmaciones exageradas hacen que muchos hombres piensen que el tamaño medio del pene se acerca a los 15,24 cm. Lamentablemente, muchos hombres se consideran más pequeños que la media, y esta distorsión provoca una visión negativa de su propio cuerpo», afirmó.

Entonces, la conclusión es claramente que no hay razón para sentirse inferior en cuanto al tamaño de su virilidad, sea cual sea su tamaño.

Curiosamente, los últimos datos de Pandas Data, una biblioteca de datos en línea que recopila información sobre salud, economía y demografía, también publicaron una lista de países con los tamaños de pene más pequeños y más grandes del mundo.