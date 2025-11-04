Resulta que el sospechoso de la importación de azúcar, Charles Sitorus, ha sido ejecutado en la prisión de Salemba desde…

Jacarta – Condenado en un presunto caso corrupción importación azúcar en el Ministerio de Comercio en 2015-2016, Carlos SitorusAl parecer, lleva siendo ejecutado en la penitenciaría de Salemba desde septiembre de 2025.

“Charles Sitorus ha aceptado la decisión. bandasha sido ejecutado por el organismo», dijo el jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) de la Fiscalía General, ESTUDIAR Supriatna citado el martes 4 de noviembre de 2025.



Jefe de la Fiscalía General de Penkum, Anang Supriatna

Dijo que Charles fue ejecutado en la prisión de Salemba, en el centro de Yakarta, el 18 de septiembre de 2025. Esto se debe a que el veredicto del tribunal tiene fuerza legal permanente ya que el interesado no presentó un recurso de casación.

Mientras tanto, el portavoz del Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN), Andi Saputra, añadió que Charles Sitorus no presentó una solicitud de casación para la decisión de apelación.

«Entonces es competencia de la Fiscalía ejecutarlo», dijo.

En el nivel de apelación, el Tribunal Superior (PT) de DKI Yakarta confirmó la sentencia de cuatro años de prisión contra el ex Director de Desarrollo Empresarial de PT Perusahaan Dagang Indonesia (Persero) o PPI Charles Sitorus en relación con el caso de importación de azúcar en el Ministerio de Comercio en 2015-2016.

Aparte de eso, el panel de jueces también mantuvo una multa de Rp. 750 millones, con la disposición de que si no se pagaba la multa, ésta sería sustituida (subsidiariamente) por una pena de prisión de seis meses, que le había sido impuesta a Charles.

«La decisión del Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta número 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst de fecha 18 de julio de 2025 se mantiene y, por lo tanto, debe reforzarse», dijo el juez principal Sugeng Riyono.

Aunque los cargos principales y subsidiarios del fiscal no fueron probados, el panel de jueces consideró que el derecho del estado a demandar por las pérdidas financieras estatales causadas por las acciones de Charles no podía ser abolido.

Porque según los resultados de la auditoría de la Agencia de Supervisión y Desarrollo (BPKP) en el caso de presunta corrupción en las importaciones de azúcar, el juez principal afirmó que había pérdidas financieras estatales debido a las acciones del ex director de PT PPI.

Por lo tanto, todavía se declaró que Charles había violado el artículo 2, párrafo (1) de la Ley Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción, modificada y complementada por la Ley Número 20 de 2001 en conjunto con el Artículo 55, párrafo (1) 1 del Código Penal. (Hormiga)