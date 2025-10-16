Resulta que el Ministro de Finanzas, Purbaya, fue amenazado con el divorcio por su esposa debido a esto.

Jacarta – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa se convirtió en uno de los ministros que recibió más atención pública. No se trata sólo de las políticas que ha adoptado durante el último mes. Su estilo franco de hablar también atrae la atención del público, especialmente entre la Generación Z. De hecho, muchas personas consideran al Ministro de Finanzas Purbaya como un representante de la Generación Z.

Sin embargo, detrás de su forma de hablar tan sencilla resulta que el Ministro de Finanzas Purbaya fue amenazado por su esposa con el divorcio. ¿Cómo?

En un videoclip del podcast y vuelto a subir a la cuenta de chismes @pembasmi.kehaluan.reall, esto comenzó con Purbaya, quien experimentó dificultades de aprendizaje mientras estudiaba economía en el extranjero.

Dijo que la economía era el tema más difícil. Incluso admitió que un mes de estudiar en el extranjero le hizo darse por vencido. Esto se debió a que no entendía el campo que había elegido en ese momento.

«Cuando iba a la escuela, pensaba que la economía era la más fácil. Como los indonesios piensan que la economía es algo que hay que memorizar, me equivoqué. Después de ir a la escuela allí, resultó ser una ciencia muy difícil. Un mes después de empezar la escuela, casi me di por vencido porque leía todos los días y no entendía», dijo.

Explicó que en los primeros dos meses desistió. Luego, Purbaya se acercó a su esposa Ida Yulidina para regresar a Indonesia cuando terminara el semestre que enseñaba.

«Así que en el primer mes o dos me di por vencido y me enfrenté a mi esposa. Le dije: ‘Esta lección es difícil. Solía ​​ser una persona arrogante, pensaba que la gente de ITB era inteligente, todo se puede aprender, pero resulta que no puedo, no lo entiendo. Le dije: ‘Es el final de este semestre, nos vamos a casa, está bien'», recordó Purbaya.

Al escuchar la declaración de su marido, Ida cumplió sus deseos. Pero quién hubiera pensado que detrás de este acuerdo, la esposa inmediatamente amenazó con divorciarse. Al recibir esta amenaza, Purbaya inmediatamente renunció a su intención de dejar de ir a la escuela.

«Él (Ida) dijo: ‘Sí, volveremos a Indonesia. Me divorciaré de ti hasta Indonesia’. Así que tengo miedo de que si me divorcio, perderé, dejaré el trabajo, gastaré mi dinero, mi esposa también desaparecerá, estaré acabado», dijo.