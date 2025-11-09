Resulta que el ejercicio puede reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, aquí está la prueba

Bogor, VIVA – Actividades físicas como ejercicio no sólo es divertido, sino que también se ha demostrado que puede mantener la salud corporal y reducir diversos riesgos. enfermedad crónico.

Según datos del Ministerio de Salud de Indonesia (Kemenkes, 2024), la actividad física como el ejercicio puede reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles entre un 30 y un 40 por ciento, incluidas diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. Además de eso, deporte El ejercicio ligero de al menos 150 minutos por semana puede aumentar la resistencia y mejorar el estado de ánimo. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Según los expertos en salud, ejercicios como la gimnasia son beneficiosos porque combinan movimientos aeróbicos, estiramientos y coordinación corporal lo que ayuda a mejorar la circulación sanguínea, mantener el peso corporal ideal y reducir los niveles de colesterol malo. Más que eso, el ejercicio también juega un papel importante en el mantenimiento de la salud mental y en el aumento de las endorfinas que desencadenan sentimientos de felicidad.

Además de los beneficios físicos, la gimnasia también tiene un fuerte papel social. A través de actividades grupales como la gimnasia, los participantes pueden ampliar sus relaciones, fortalecer los vínculos sociales y reducir los sentimientos de estrés o soledad. Se ha demostrado que las actividades compartidas en espacios abiertos fomentan un espíritu de unión y mejoran la calidad de vida general, tanto física como emocional.

Este es también el espíritu detrás del evento conjunto de gimnasia saludable que se llevó a cabo en Cabin Bogor, el domingo 9 de noviembre de 2025 por la mañana, por la comunidad social Cabin Peduli.

Más de 150 participantes, en su mayoría residentes de la aldea de Baranangsiang, Bogor, participaron en la actividad que comenzó a las 08:00 horas. El evento comenzó con comentarios del equipo de Cabin Peduli, el gerente de Cabin Bogor Outlet y el jefe de la aldea local, antes de continuar con una sesión de ejercicio grupal guiada por un instructor de fitness profesional de Bogor.

Andrew Susanto, presidente del Programa de RSE de Cabin Peduli, dijo que estaba feliz de ver el entusiasmo de los participantes.

«Ver el entusiasmo de la gente hoy nos hace felices. Nuestro objetivo es simple: queremos difundir energía positiva a través de actividades divertidas y útiles», dijo Andrew Susanto en su declaración, citada VIVA.

Después de la sesión principal, el evento continuó con un juego de luces con el tema «Lanza la pelota con premios» que contribuyó al ambiente alegre. Los participantes que logren lanzar la pelota al objetivo recibirán premios de comida básica e incluso un gran premio en forma de un teléfono móvil.