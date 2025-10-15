Resulta que Ammar Zoni una vez le pidió a Zeda Salim una cantidad fantástica de dinero y vendió sus activos.

VIVA – El caso que le pasó al actor Ammar Zoni ha vuelto a atraer la atención del público. Sin embargo, esta vez no se trata sólo de acusaciones de tráfico de drogas, sino también de una historia personal involucrada. Zeda Salimun amigo que lo ha defendido y ayudado en un momento difícil.

En un programa de televisión presentado por Feni Rose, Zeda Salim reveló firmemente otro lado de Ammar que era desconocido para el público, incluida su solicitud de una fantástica cantidad de dinero. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Zeda comenzó su relato con preocupación. Admitió que inicialmente siempre defendió a Ammar porque le daba pena ver la vida del actor que estaba constantemente plagada de problemas.

«Lo defendí porque vi que se estaba haciendo daño al consumir productos haram», dijo Zeda, citado en YouTube el miércoles 15 de octubre de 2025.

Sin embargo, su apoyo y empatía en realidad se convirtieron en heridas. Admitió que Ammar lo había abandonado sólo porque no podía cumplir con su solicitud de una gran cantidad de dinero.

«Lo ayudé, lo apoyé, le levanté el ánimo cuando mucha gente lo blasfemaba y lo insultaba. Pero él respondió con palabras que me dolieron el corazón sólo porque no podía darle algo de dinero», dijo.

Según Zeda, la cantidad de dinero que pidió Ammar fue fantástica y le resultó difícil cumplirla en poco tiempo.

«En mi opinión, la cantidad que pide es muy grande. Soy viuda, madre soltera y ya estoy luchando para comer e ir a la escuela», afirmó.

Zeda añadió que en realidad estaba tratando de ayudar, e incluso le pidieron que vendiera varios de los activos de Ammar por valor de miles de millones de rupias.

«Pidió ayuda para vender algunos de sus activos. Muchos de sus activos van desde miles de millones hasta muchas propiedades. Pero quería darse prisa», explicó.

Lamentablemente, estas buenas intenciones terminaron en una profunda decepción. Zeda se sintió calumniada y humillada porque se negó a dar el dinero directamente.

«Me dijeron palabras que me hirieron el corazón, incluso le dio a otras personas una plataforma para calumniarme y humillarme en las redes sociales», explicó en tono decepcionado.