Resulta que Ammar Zoni estuvo 40 días en una celda para ratas

VIVA – El caso que le pasó al actor Ammar Zoni nuevamente atrajo la atención del público. Más recientemente, se reveló que el ex actor de telenovelas 7 Human Tigers aparentemente había estado languideciendo en una «celda de ratas» durante 40 días en el centro de detención de Cipinang. Así lo reveló una conversación entre Ustaz Derry Sulaiman y Ari Untung.

En la conversación, Ustaz Derry dijo que Ammar se encontraba ahora en una situación difícil porque se pensaba que estaba involucrado en un caso de tráfico de drogas en prisión, a pesar de que la evidencia encontrada era sólo un rollo de marihuana sin dueño claro. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Ustaz Derry Sulaiman y Ammar Zoni. Foto : Instagram @derrysulaiman.

«Esto ocurrió en enero y Amar fue sentenciado por este incidente a estar en una celda para ratas durante 40 días. Eso fue sólo debido a una inspección repentina del jefe de la prisión y de la policía. Se encontró un rollo de marihuana, pero no sabe de quién es», dijo Ustaz Derry, citado en la historia de YouTube Untungs el viernes 25 de octubre de 2025.

Ustaz Derry Sulaiman también explicó que Ammar Zoni no merecía ser tratado como un criminal grave. Porque, según él, esto podría destruir el futuro del artista.

«No merece ser tratado como la mafia, hermano. Silenciado, su futuro destruido. Qué grande es el pecado de la persona que destruyó su vida en el mundo», dijo con firmeza.

Además, Ustaz Derry reveló que Ammar había escrito una carta desde prisión para aclarar las noticias sesgadas que circulaban. En la carta, Ammar enfatizó que no era un narcotraficante ni un traficante.

«Quiero transmitir que no soy tan acusado por los medios. Quiero que todos sepan que no soy un comerciante. No soy un comerciante», escribió Ammar en su carta.

El ustaz también admitió que estaba preocupado porque Ammar había sido enviado a Nusakambangan, aunque el tribunal aún no lo había declarado culpable. Consideró esta acción inhumana y violatoria de los principios de justicia.

«Aún no ha sido juzgado. Su juicio comenzará mañana, pero lo han calvo, lo han encadenado y lo han enviado a Nusakambangan. Esto es inhumano, hermano», dijo Derry.

En la conversación, Derry también mencionó que Ammar había sido chantajeado por individuos por 300 millones de IDR. Si no paga, el caso se escalará. Como no pudo pagar, el caso pasó a la siguiente etapa legal.