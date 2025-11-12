¡Resulta que Ahmad Dhani y Andra Ramadhan una vez se pelearon por algo trivial!

VIVA – Ari Lasso Recientemente reveló una historia inesperada sobre dos de sus antiguos colegas en Dewa 19, Ahmad Dhani Y Andra Ramadhan. Aunque son conocidos como músicos profesionales y compactos en el escenario, resulta que los dos estuvieron involucrados una vez en una pequeña «disputa» cuya causa era muy trivial.

Esta historia fue revelada por Ari Lasso en una conversación con Soleh Solihun y Ari Lesmana. En esta ocasión, Soleh inicialmente preguntó sobre la relación entre Ari y Ahmad Dhani, quienes se sabía que eran muy cercanos desde el inicio de Dewa 19. Inesperadamente, del chat surgió una historia divertida entre Ahmad Dhani y Andra. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Dewa 19 y Ari Lasso Foto : IG dewa19officialfansclub

«El que realmente se peleó fue Andra y Dhani, porque Andra no quería lavar los platos. En realidad, estaba rodando por el suelo del patio», dijo Ari mientras se reía del recuerdo del incidente, citado en YouTube Authenticity ID el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Aunque parezca una broma, este momento muestra cuán estrecha es la relación entre los miembros de Dewa 19. No son sólo colegas en el mundo de la música, sino que también son como una familia que puede estar en desacuerdo sobre cosas triviales y, al mismo tiempo, permanecer unidos.

Curiosamente, en la misma ocasión, Ari Lasso también reveló que nunca se había peleado con Ahmad Dhani. De hecho, el público suele pensar que su relación fue tensa debido a diferencias de opinión en el pasado.

«¿Alguna vez has tenido una pelea con Dhani?» preguntó Soleh Solihun.

«Nunca», respondió brevemente Ari Lasso.

Ari incluso enfatizó que Ahmad Dhani es una figura amable y afectuosa con sus amigos, lejos de ser duro como suele aparecer en público.

«Nunca. En realidad, es la persona más amable, incluso con sus amigos», dijo Ari.

Según él, mientras estaba en Dewa 19, él era más duro que Dhani.

«Hablar con dureza nunca es más duro que yo (en Dewa 19)», dijo Ari nuevamente.

De hecho, los momentos más «duros» de Dhani fueron transmitidos en un tono sutil.

«Lo peor es simplemente decir algo como esto: ‘Ri, si sigues haciendo esto, me preocupa que termines como Aksan, ¿sabes?’ «Esa es la frase más fuerte, pero es tock (en tono suave)», dijo Ari, imitando las palabras de Dhani.