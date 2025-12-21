Restricciones a los vehículos que transporten mercancías en autopistas de peaje 24 horas hasta el 4 de enero

Jacarta – Ministro de Comunicaciones (Ministro de Transporte) Gaita Purwagandhi destacó la restricción total de vehículos de transporte de mercancías en las carreteras tol en vigor hasta el 4 de enero de 2026, para mantener el tráfico fluido y la seguridad pública durante las vacaciones de fin de año.

«Los resultados de la evaluación determinan que ya no se utilizan restricciones al transporte de mercancías en los tramos de autopistas de peaje. tiempo de ventana (término período de tiempo específico). «Las restricciones en las autopistas de peaje se aplicarán de forma continua e ininterrumpida hasta el 4 de enero de 2026», dijo el domingo el Ministro de Transporte en un comunicado en Yakarta.

El Ministro de Transporte enfatizó que la pauta de restricciones continuas en las autopistas de peaje tiene como objetivo mantener el desempeño de la red de peaje en corredores con alta carga de tráfico durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

También se espera que este acuerdo reduzca los obstáculos potenciales y fortalezca los esfuerzos para controlar los flujos en puntos propensos a la congestión.



Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi Foto : [dok. BKIP Kementerian Perhubungan]

«Llevaremos a cabo la evaluación situacionalmente y si hay un cambio significativo en el flujo de tráfico, el manejo en el campo debe poder moverse rápidamente», dijo Dudy.

Se aplican restricciones al transporte de mercancías en las autopistas de peaje sin excepción tiempo de ventanade modo que durante el periodo de transporte de Navidad y Año Nuevo, comprendido entre el 19 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, los vehículos de transporte de mercancías tendrán prohibido cruzar las vías de peaje durante 24 horas seguidas.

Mientras tanto, se siguen aplicando restricciones al transporte de mercancías por vías arteriales o de libre peaje. tiempo de ventana de 05.00 a 22.00 hora local.

Esta disposición también está en vigor hasta el 4 de enero de 2026, quedando otras disposiciones todavía referidas a las disposiciones aplicables, y serán evaluadas periódicamente.

Dijo que se implementaron restricciones para los vehículos de transporte de mercancías de acuerdo con la clasificación y disposiciones estipuladas en la carta de decisión conjunta (SKB) que sirve de guía.

Se recomienda a los operadores logísticos y a las empresas de transporte de mercancías que ajusten los planes de viaje, utilicen la gestión de la cadena de suministro y optimicen los programas de distribución para seguir siendo eficientes y ordenados.

«Nuestra coordinación con el Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional garantizará que se puedan implementar medidas de gestión operativa, incluida la discreción de la Policía, para mantener el buen funcionamiento y la seguridad», enfatizó el Ministro de Transporte.

Las normas de tráfico adicionales durante los períodos de transporte de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 se describen en los números SKB KP-DRJD 6774 de 2025, 122/KPTS/Db/2025 y Kep/268/XII/2025.