Restaurantes de Makassar enviaron paquetes con cabezas de cabra

Makassar, VIVA – La policía de Panakukang está investigando presuntos actos de terrorismo relacionados con el envío. cabeza cabra en una caja de cartón dirigida a un restaurante en Jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar, Sulawesi del Sur.

«El dueño del puesto lo informó a la oficina. Al principio pensó que era la cabeza de un perro porque se parecía, pero resultó ser una cabeza de cabra», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la policía de Panakukang, inspector Nasrullah, cuando fue confirmado por periodistas en Makassar, el sábado.

El incidente ocurrió el viernes 2 de enero alrededor de las 20.40 horas WITA. El propietario de un restaurante en Jalan Abdullah Daeng Sirua se sorprendió al encontrar un misterioso paquete en forma de plástico rojo que contenía cartón marrón.

Sobre el descubrimiento paquete Estaba frente al restaurante, el dueño sospechó y llamó a la policía sobre el envío. En el vídeo viral en las redes sociales se puede ver a los agentes de policía revisando el paquete.

En el vídeo viral se puede ver a la policía y al dueño de la tienda arrojando la cabeza de la cabra a la basura. Hasta el momento, los investigadores de la policía de Panakukang siguen investigando el motivo.

«Todavía se está investigando, no sabemos (el motivo). La víctima lo ha denunciado. Actualmente se está investigando, si hay alguna novedad se lo haremos saber», dijo.

Mientras tanto, la evidencia de la cabeza de cabra fue arrojada en el sitio de disposición final de desechos (TPA) en Tamangapa Antang después de ser recogida por el equipo de recolección diaria de desechos en la carretera local.

«Ha sido tirado, (la cabeza de cabra) también fue arrojado al vertedero de Antang», explicó. (Hormiga)