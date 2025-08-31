Restaurador de ‘do bigha zamin’ en revivir el clásico indio de Bimal Roy

Con la restauración 4K del maestro Bimal Roy‘s «Do bigha zamin«(Dos acres de tierra) establecidos para su estreno mundial en el Festival de Cine de VeneciaSección de clásicos, de la India Film Heritage Foundation El director Shivendra Singh Dungarpur está reflexionando sobre el esfuerzo monumental para restaurar el hito del cine indio de 1953, y por qué la película sigue siendo esencial ver siete décadas después.

«Bimal Roy hecho ‘do bigha zamin’ dos años antes de ‘Pather Panchali de Satyajit Ray'», dice Dungarpur Variedad. «Satyajit Ray dijo sobre Bimal Roy que pudo barrer las telarañas de la vieja tradición e introducir un realismo y sutileza que era totalmente adecuado para el cine».

Para Dungarpur, la película de Roy representa el poder del cine para perdurarse en las generaciones. «El profundo humanismo y la compasión que mostró en la película destacó la difícil situación de los marginados, los problemas del trabajo migrante y la división urbana-rural que aún son tan relevantes hoy en día».

La restauración, completada en asociación con Criterion Collection y Janus Films, presentó desafíos técnicos formidables durante su viaje de tres años. «La cámara negativa original que estaba en el Archivo de Cine Nacional de la India no estaba completo y tampoco estaba en excelentes condiciones», explica Dungarpur. «Verificamos con el British Film Institute y descubrimos que tenían un Dupe Combined Dupe de 35 mm de 1954-1955 que estaba completo».

El audio demostró ser particularmente problemático. «El sonido fue un desafío, ya que había muchas porciones en las que faltaba el sonido y había muchas perturbaciones. Se tenía que hacer mucho trabajo para restaurar el sonido».

La película de Roy, inspirada en los «ladrones de bicicletas» de Vittorio de Sica, cuenta la historia de un pobre agricultor obligado a mudarse a la ciudad como un rickshaw-puller para salvar su tierra de un propietario rapaz. La conexión entre el neo-realismo italiano y el cine social indio no se perdió en Dungarpur.

«‘Los ladrones de bicicletas’ tuvieron un profundo impacto no solo en Bimal Roy sino también en otros cineastas indios como Raj Kapoor», señala. «El movimiento neorrealista italiano surgió de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el realismo social indio surgió después de la partición en una India recientemente independiente que estaba lidiando con sus propios problemas de migración, desplazamiento, urbanización, pobreza y corrupción».

La película marcó una desviación radical de las tradiciones de estudio del cine indio. «Hasta ‘Do Bigha Zamin’, las películas de la época generalmente se filmaron en los estudios, el melodrama y la actuación de modales fue el orden del día», observa Dungarpur. «Con ‘do bigha zamin’ le mostró a sus contemporáneos que las películas podían ser sacadas del estudio y en las calles».

«Do Bigha Zamin» se ajusta a la misión más amplia de Film Heritage Foundation para preservar el cine indio en peligro de extinción en múltiples idiomas y regiones. Las restauraciones recientes incluyen la película de Odia «Maya Miriga» (1984), la película Manipuri de Aribam Syam Sharma «Ishanou» (1990) y «Manthan» de Shyam Benegal (1976).

«‘Do Bigha Zamin’ es una película histórica del cine indio y siempre estaba muy interesado en que las películas de Bimal Roy deberían ser restauradas», dice Dungarpur. «Cada una de sus películas, ya sea ‘Madhumati’, ‘Bandini’ o ‘Devdas’ son películas de hitos en el cine indio».

La colaboración con Criterion y Janus asegura que la película llega al público internacional con un contexto y presentación adecuados. «Me alegra que Criterion Collection/Janus Films haya acordado a bordo para restaurar y distribuir las películas de Bimal Roy», dice. «De esta manera, hemos asegurado que el legado de Bimal Roy sobrevivirá para la posteridad».

Elogia el enfoque de los socios: «Criterion Collection/Janus Films juega un papel crucial no solo en la restauración de películas, sino que celebran las obras por la calidad de su restauración, sus características especiales y su excelente embalaje, invitando al interés de las nuevas audiencias y haciéndolos accesibles para las generaciones futuras».

La película será presentada en Venecia por la familia de Roy, incluidas las hijas Rinki Roy Bhattacharya y Aparajita Roy Sinha, su hijo Joy Bimal Roy y Dungarpur.

Mirando hacia el futuro, Film Heritage Foundation tiene una lista completa de las próximas restauraciones, incluida la película de John Abraham en Malayalam «Amma Ariyan» (1986), Pradip Krishen y Arundhati Roy «en la que Annie le da esos» (1989), la película de Kannada de Pattabhirama Reddy «Samskara» (1970) y Kamal AMRAHI «PAKEAH» PAKEAH «PAKEAH» PAKEAH «PAKEAH» PAKEAH «PAKEAH». (1972).

El restaurado «do bigha zamin», que ganó el Prix International en Cannes en 1954, sirve como artefacto histórico y espejo contemporáneo. En su corazón, sugiere Dungarpur, se encuentra una verdad universal: «En el corazón de las películas neorrealistas y el realismo social en el cine indio es una visión humana y compasiva de la humanidad y sus fragitecen».

Fundada en 2014, Film Heritage Foundation es una organización sin fines de lucro con sede en Mumbai dedicada a la preservación y restauración del cine, con una creciente colección de 700 películas y 200,000 piezas de recuerdos relacionados con la película.