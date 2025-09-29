Restauración de la tierra indonesia, ¿es importante?

VIVA – Indonesia enfrenta un gran desafío que rara vez se convierte en un titular diario, pero el impacto se siente en cada centímetro de tierra: la degradación de la tierra. A menudo estamos ocupados hablando de problemas de chismes políticos, criminales, incluso de artistas, mientras que el daño de la tierra tiene lugar tranquilo y priva lentamente la fuerza vital de esta nación. La pregunta es simple pero crucial: ¿Restauración de tierra importante en Indonesia? ¿O dejemos que nuestra tierra se canse y luego soporte las consecuencias en el futuro?

Si observamos el último informe de la ONU sobre la advertencia Desertificación y Día de la Sequía 2025 En Bogotá, Colombia, se recuerda al mundo que 1,5 mil millones de hectáreas de tierra deben restaurarse antes de 2030 para prevenir la crisis de alimentos, agua y economía más profunda. Ese número no es solo una estadística global, sino una fuerte advertencia que es relevante para Indonesia. Este país todavía tiene grandes reservas de tierras, pero cada año perdemos miles de hectáreas debido a la deforestación, la minería, las plantaciones no controladas y los incendios forestales. Si el mundo pierde 880 mil millones de dólares por año debido a la degradación de la tierra, imagine cuánta pérdida de Indonesia se basa en tierras, bosques y agricultura.

El último caso del país muestra un retrato borroso que debería hacernos despiertos a todos. En el centro de Kalimantan, miles de hectáreas de turberas que solían ser los pulmones del mundo ahora se han convertido en un tramo de tierra árida y una zanja seca del canal. Esfuerzos para construir finca de alimentos Lo que se predice como una solución a la crisis alimentaria incluso deja un suelo crítico que es difícil de restaurar. En el sur de Sumatra, los incendios forestales que ocurrieron hace unos meses hicieron que miles de residentes expuestos al humo concentrado. Las turberas que se supone que son un almacenamiento de agua y carbono ahora son frágiles, inflamables y casi pierden su función ecológica. Mientras estaba en la isla de Bangka, las antiguas tierras mineras de estaño se transformaron en un cráter gigante ácido, cambiando el paisaje para ser como un pequeño desierto en el medio de la isla tropical.

Estos fenómenos confirman que la degradación de la tierra no solo ocurre en África o en el Medio Oriente. Indonesia se está ejecutando en el mismo camino. De hecho, este país una vez fue conocido como un granero de biodiversidad abundante. Si la tierra continúa dañada sin serios esfuerzos para la restauración, enfrentaremos un problema en capas: la producción de alimentos ha disminuido, los desastres ecológicos aumentan y los costos socioeconómicos se dispararon sin control.

¿Por qué es importante la restauración? Porque la tierra es la base de casi todos los aspectos de la vida. Desde el nacimiento de arroz, maíz, soja, café, aceite de palma, hasta especias que sostienen nuestra economía. Desde el suelo, el agua también nace almacenada por turba y bosque, luego fluye hacia grandes ríos. De la tierra también construimos ciudades e infraestructura que sostienen la civilización. Sin un suelo saludable, no hay seguridad alimentaria, ni agua limpia, y no hay futuro.

Pero la restauración de la tierra no es solo una cuestión técnica de plantar árboles o hacer depósitos. La restauración es un proceso largo que requiere una estrategia sólida, consistencia y voluntad política. Desafortunadamente, en Indonesia, los proyectos de restauración a menudo están atrapados en la lógica del proyecto a corto plazo. Hay una antigua tierra minera recuperada solo limitada a la formalidad administrativa, plantada con semillas improvisadas, luego dejada muerta sin tratamiento. También hay un proyecto de ecología que funciona más como una imagen en lugar de restaurar realmente el ecosistema.

Compare con lo que se hace en varias partes del mundo. En Australia, los agricultores comenzaron a adoptar prácticas agrícolas regenerativas para restaurar la fertilidad cada vez más frágil del suelo debido al cambio climático. En África, iniciativa Bosque de la paz Incluso combinando la restauración con los esfuerzos para tejer la paz de transmisión cruzada. Mientras que en Europa, aunque todavía es fragmentario, al menos hay seriedad para construir un observatorio de sequía para que la respuesta de la política sea más medible. Indonesia no puede cerrar constantemente los ojos con el pretexto de diferentes condiciones. Precisamente porque es diferente, tenemos una mayor responsabilidad de innovar de acuerdo con el contexto local.

Un ejemplo inspirador está en realidad en este país. En Java central, varias aldeas han logrado revivir tierras críticas con un sistema agroforestal que combina cultivos duros con cultivos. Los residentes no solo recuperaron la fertilidad de la tierra, sino también los ingresos adicionales de los productos forestales que no son de madera. En West Kalimantan, los esfuerzos de restauración de turba a través de los mamparos del canal comenzaron a mostrar resultados positivos, lo que provocó tierras originalmente propensas a quemar húmedas y productivas para las plantas locales. En Lombok, Dry Land se restauró con éxito con un simple enfoque de infiltración y tecnología basado en la sabiduría local. Estas pequeñas historias demuestran que la restauración no es utopía. Se puede hacer la restauración, siempre y cuando haya una voluntad y sostenibilidad.

Sin embargo, seamos honestos. La restauración no es barata. La ONU estima que se necesita una inversión de mil millones de dólares por día a nivel mundial hasta 2030. En Indonesia, las necesidades de los fondos ciertamente no son pequeñas. Pero comparemos con el costo de las pérdidas debido a la degradación. Los incendios forestales y de tierra solo en 2019 causaron una pérdida de más de RP75 billones, sin incluir la salud y los impactos sociales. Entonces, la pregunta ya no es si la restauración es costosa o no, sino que está dispuesta a pagar para reparar o dar el daño.

La restauración de tierras también no es solo una responsabilidad estatal. El sector privado que ha estado disfrutando de los beneficios de la explotación de la tierra debe soportar la carga. Las compañías de minería, plantación y propiedad ya no pueden esconderse detrás del programa CSR, que solo tiene la forma de distribución de semillas o eventos de plantación de árboles ceremoniales. Deben participar en una restauración real, con indicadores de éxito que se pueden medir, monitorear y tener en cuenta. Por otro lado, la gente local debe recibir espacio y capacidad para convertirse en los principales actores de restauración, no solo espectadores. Porque, aquellos que sienten el mayor impacto de la degradación, así como la mayor comprensión de la sabiduría local para restaurar su tierra.

Si la restauración no se convierte en una agenda nacional, Indonesia se incluirá en una trampa de crisis en capas. Primero, la crisis alimentaria debido a la disminución de la productividad de las tierras agrícolas. En segundo lugar, la crisis del agua limpia porque se pierde el área de captación. Tercero, la crisis de salud debida a la contaminación del humo de fuego continúa repitiendo. Cuarto, la crisis socioeconómica porque la comunidad de la aldea perdió la fuente de medios de vida, luego emigró a una ciudad llena de gente.

Por lo tanto, la restauración de la tierra ya no es una opción, sino una necesidad. La pregunta es, ¿queremos hacerlo en serio o simplemente unirnos al flujo ceremonial global? Indonesia tiene una gran oportunidad para ser un ejemplo del mundo. Con el área de la tierra, la diversidad de ecosistemas y la cultura de cooperación mutua que todavía está viva, en realidad tenemos un fuerte capital sociológico. Lo que necesitamos es el coraje político para priorizar el futuro en comparación con un beneficio momentáneo.

Advertencia Desertificación y Día de la Sequía 2025 Debería ser un impulso para que Indonesia cambie la perspectiva. La restauración no es un proyecto paralelo, sino el núcleo del desarrollo sostenible. Si continuamos retrasando, la tierra recolectará su respuesta en forma de un desastre y crisis más grandes. Pero si nos atrevemos a pasar ahora, la tierra que restauramos será el legado más valioso para las generaciones futuras.

Entonces, ¿es importante restaurar la tierra en Indonesia? La respuesta es clara, muy importante, aún más importante que simplemente cumplir los objetivos internacionales. Esta es una cuestión de supervivencia como nación. Sin tierra sana, no hay indonesia resistente. La restauración es un camino largo, pero cada pequeño paso hoy determinará la dirección del futuro. La elección está en nuestras manos, cuidando o perdiendo.

