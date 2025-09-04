RESPUESTOS DE DERECHOS HUMANOS Las Naciones Unidas Insistencia en presuntas violaciones de los derechos humanos en una manifestación

Yakarta, Viva – Viceministro de Derechos Humanos (Ham) Mugiyanto abrió su voz en respuesta a la atención de las Naciones Unidas (PBB) por supuestas violaciones de los derechos humanos en una ola de manifestaciones que llevaron a disturbios del 25 al 30 de agosto de 2025.

La acción reclamó vidas, una de las cuales era un taxista de motocicleta en línea, Affan kurniawan Las filas de Rantis Brimob.

Mugiyanto enfatizó que el gobierno indonesio había dado un paso de investigación sin tener que esperar una solicitud de las Naciones Unidas. Esto fue transmitido después de visitar Budi Haryanto, víctima de disturbios, en el Hospital Primaya, Makassar, jueves 4 de septiembre de 2025.

«Estamos haciendo eso (investigando) y queremos asegurarnos de que sin ninguna solicitud de las Naciones Unidas, hemos hecho estos esfuerzos», dijo Mugiyanto, según dijo Antara.

El caso de Affan Kurniawan en el centro de atención

Mugiyanto enfatizó que el gobierno había manejado abiertamente el caso de la muerte de Affan Kurniawan. Dijo que el proceso de investigación incluso se llevó a cabo en línea y presenciado por el público.

«Creo que lo que sucedió en Yakarta ha sido (manejado), especialmente aquellos, por ejemplo, el caso de la muerte del hermano de Affan. Ha sido investigado abiertamente, en línea, en vivo y el Ministerio de Derechos Humanos participó en el monitoreo», dijo.

Dos miembros de la policía que se estrelló y aplastaron a Affan dijeron que su institución lo había sentenciado a sanciones severas. «Creo que se ha dado el veredicto, la decisión ética, ha sido desestimada. Creo que en ese caso hemos llevado a cabo qué hacer», dijo el ex activista 98.

El gobierno respeta los derechos humanos y la democracia

Mugiyanto enfatizó que el gobierno indonesio defiende los valores de la democracia y los derechos humanos como se indica en el presidente de Astacita, Prabowo Subianto.

«Había dicho antes, sin que se les pidiera por las Naciones Unidas, nosotros, como país, el gobierno indonesio como gobierno que respeta los derechos humanos, la democracia. Debido a que la democracia y los derechos humanos son los primeros en la primera Astacita del presidente Prabowo, hemos llevado a cabo», dijo.

El Ministerio de Derechos Humanos estaba listo para ir a la oficina de la ONU en Ginebra para proporcionar una explicación directamente. «Si es necesario, vendremos a Ginebra más tarde, a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a finales de este mes. Más tarde explicaremos de primera mano las cosas que hemos hecho», dijo.

Órdenes del presidente Prabowo

Según Mugiyanto, el presidente Prabowo Subianto ha dado instrucciones estrictas para que cada presunta violación de los derechos humanos se proclame de acuerdo con los estándares internacionales, especialmente en referencia a ICCPR (pacto internacional sobre derechos civiles y políticos).

«Entonces, el presidente es muy claro al tomar medidas, especialmente a la policía para aferrarse a ICCPR, derechos civiles y políticos del pacto», agregó.

También enfatizó que el gobierno garantiza la libertad de expresión y opinión, siempre que se haga de manera pacífica. «Eso ha sido garantizado por el gobierno, respetamos, protegemos. Lo que hace el gobierno hoy, manejando, tomando medidas contra la ley. Si la ley no se mantiene, muchas víctimas caen, como Mas Budi y otras víctimas que murieron», concluyó.