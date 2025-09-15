Respuestas de decreto de KPU, Comisión II del DPR: los datos para los candidatos presidenciales deben ser transparentes

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión II RPD Ri Dede Yusuf respondió al Decreto de la Comisión General de Elecciones (KPU) relacionado documento Requisitos de registro para los candidatos secretos presidenciales y vicepresidenciales, incluidos grado al historial.

Dede Yusuf hizo hincapié en que cada documento de candidatos para funcionarios estatales, incluidos los candidatos presidenciales, debe ser transparente y que el público pueda ver o acceder. Por lo tanto, la Comisión II del Parlamento Indonesio, solicitará la decisión a la KPU.

«Más tarde le preguntaremos a la KPU. Porque, de hecho, los datos de los funcionarios públicos son datos que deben ser transparentes. Por lo tanto, todos los candidatos para funcionarios públicos, ya sean los DPR, el ministro, el presidente, creo que son los datos que deben ser vistos por todos. Debido a que las personas se aplican para emplear, especialmente los que desean convertirse en líderes», dijo Dede Yusuf, dijo a los periodistas del complejo de la Parliament de Senayan, JakarTA, el lunes, el lunes, septiembre, el lunes, el lunes, el lunes.

Por otro lado, entendió que había datos de posibles funcionarios que no deberían revelarse al público, como los datos del historial médico o los registros médicos. Eso también, dijo, ya estaba en la ley.

«Si se permiten los otros, cuentas, entonces diploma, currículo vitae, creo que no importa», dijo.

Para obtener información, la Comisión General de Elecciones (KPU) cerrará la reunión de información en el documento de los requisitos de los candidatos presidenciales y los candidatos vicepresidenciales en las próximas elecciones de 2029. Esto fue declarado por el decreto de KPU número 731 de 2025, que se determinó el 21 de agosto de 2025.

La decisión declaró que «establecer el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida por la Comisión Electoral General».

Algunos documentos de requisitos para registrarse para candidatos presidenciales y vicepresidenciales no pueden abrirse al público sin aprobación, incluido el diploma.

Hay 16 puntos de decisión, que luego los documentos de requisitos no serán revelados por la KPU al público. Hay dos puntos que están en el centro de atención, incluido el octavo punto es un currículo vitae, un perfil corto y un historial de cada candidato.

Luego, en el punto 12 de la excepción de la evidencia de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de aprendizaje u otro certificado legalizado por la unidad de educación o el programa de educación secundaria.

«Basado en el decreto de la KPU 731/2025, ha establecido información sobre el documento de los requisitos para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales (segundo dictamen) ha sido excluida dentro de los 5 años, excepto el secreto que se revela para dar la aprobación y/o divulgación por escrito en relación con el cargo de alguien en el cargo público», dijo el presidente de KPU, en su estado de la declaración en su estado de la declaración, en su estado de septiembre.

La KPU evalúa las consecuencias del peligro si los documentos de requisitos se abren al público, incluidos los diplomas. Porque, la información se utiliza para los requisitos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales presidenciales.

«Las consecuencias de los peligros de la apertura de la información. La información sobre el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales se utiliza en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales y vicepresidenciales», dijo Afif.