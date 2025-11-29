Respuesta rápida y preocupación de los exalumnos de la Academia de Policía de 2005 para las víctimas del desastre en Sumatra

Tanjung Perak, VIVA – Paguyuban Tathya Dharaka academia de policia 2005 mostró preocupación social al realizar servicios sociales mediante el envío de miles de paquetes de alimentos básicos a los residentes afectados. desastre naturaleza en la región Sumatra

Lea también: El secretario del gabinete, Teddy, garantiza que 11 helicópteros recorran sin escalas los lugares donde se han producido inundaciones en Sumatra-Aceh para enviar ayuda



A través de KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat en Pangkoarmada II, puerto de Tanjung Perak, Java Oriental, sábado 29 de noviembre de 2025.

Todos los paquetes han sido empaquetados y preparados por agentes de Tathya Dharaka, exalumno de la Academia de Policía de 2005, como una forma de respuesta rápida al desastre que azotó varias zonas de Sumatra.

Lea también: El club Calvin Verdonk Lille envía un mensaje de condolencia a las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra y Aceh





Distribución de ayuda a las víctimas de la catástrofe en Sumatra

La salida de la ayuda también fue presenciada por el representante de exalumnos Tathya Dharaka, en este caso el jefe de policía del puerto de Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, el subjefe de policía, así como miembros de la policía del puerto de Tanjung Perak Samapta. Su presencia es una forma de apoyo y garantiza que el proceso de entrega se desarrolle sin problemas.

Lea también: Desastres Sucesivos, La Infraestructura De Padang Pariaman Está Arruinada, Las Pérdidas Alcanzan Los 268 Mil Millones De IDR



El jefe de policía del puerto de Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, dijo que esta asistencia era una manifestación concreta de la preocupación de los ex alumnos de la Academia de Policía de 2005 por la gente de Sumatra que estaba experimentando un desastre.

Según él, esta preocupación es muy significativa para la comunidad que actualmente atraviesa momentos difíciles después del desastre.

«Esta asistencia es una manifestación concreta de la preocupación de los alumnos de la Academia de Policía de 2005 por la gente de Sumatra que está sufriendo desastres. Garantizamos que las entregas utilizando el KRI Dr. Radjiman se realicen de forma segura hasta que lleguen a su destino», dijo Wahyu.

Agregó que a su llegada a la región de Sumatra, los alumnos de la Academia de Policía de 2005 que sirvieron en la región recibirán los paquetes de alimentos básicos. Además, la ayuda se distribuirá directamente a las personas necesitadas.

«Cuando lleguemos a Sumatra, los antiguos alumnos de la Academia de Policía de 2005 que sirvieron allí distribuirán inmediatamente esta ayuda para que sea más específica y oportuna», dijo.

Mientras tanto, el jefe de policía de Serang, AKBP Condro Sasongko, que también es alumno de la Academia de Policía de 2005, confirmó que se habían realizado actividades para enviar ayuda humanitaria. Dijo que este servicio social ha sido un compromiso de la Asociación Tathya Dharaka Akpol 2005 durante mucho tiempo.

«Este servicio social es una forma de solidaridad y empatía de la Asociación Tathya Dharaka Akpol 2005 para nuestros hermanos y hermanas afectados por desastres naturales. Se ha convertido en nuestra tradición estar siempre presentes para brindar asistencia cuando sea necesario», dijo Condro.