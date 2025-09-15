Respuesta PDIP a las reglas de KPU con respecto a la confidencialidad de los diplomas en los requisitos de registro para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión II del Parlamento Indonesio, Deddy Sitorus habló sobre las reglas de la Comisión General de elecciones (KPU) que mantiene los requisitos de registro para el registro presidencial y vicepresidencial se incluye grado Hasta el historial, excepto para obtener la aprobación para ser revelada al público.

Deddy no estaba de acuerdo con la regulación. Consideró que los ciudadanos tenían derecho a obtener acceso a los datos personales de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Porque los candidatos presidenciales y vicepresidenciales se postularán para funcionarios públicos. La publicación de los datos personales del candidato también apunta para que los residentes no se sientan engañados al elegir un candidato.

«No estoy de acuerdo porque para los funcionarios públicos todos deberían estar abiertos. Se puede acceder por el público es una forma de los derechos de los ciudadanos, no comprar gatos en capturas. Deberían que todos los funcionarios públicos abran», dijeron los reporteros de Deddy en el edificio del Parlamento, Central Jakarta, lunes de 1525 de septiembre.

«Excepto por su riqueza, también está en LHKPN. Si el diploma y todo tipo deberían ser documentos públicos si él es el puesto de funcionarios públicos», continuó.

Deddy explicó que cada parte que quería nominarse a sí mismo como candidato presidencial y vicepresidencial debe aceptar las consecuencias de ser un funcionario público. En este caso, todas las cosas se convertirán en consumo público y debe haber una divulgación de información al público.

«No pueden (los datos personales se mantienen en secreto). Tan pronto como se convierta en un funcionario público, ya no hay privacidad. Es elegido por el público, el jefe de la aldea (jefe de la aldea) debe estar allí. Todos los funcionarios públicos elegidos deben tener apertura, incluso los burócratas deberían. Hay leyes de divulgación de información pública», concluyó Deddy.

Para obtener información, la Comisión General de Elecciones (KPU) cerrará la reunión de información en el documento de los requisitos de los candidatos presidenciales y los candidatos vicepresidenciales en las próximas elecciones de 2029. Esto fue declarado por el decreto de KPU número 731 de 2025, que se determinó el 21 de agosto de 2025.

La decisión declaró que «establecer el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida por la Comisión Electoral General».

Algunos documentos de requisitos para registrarse para candidatos presidenciales y vicepresidenciales no pueden abrirse al público sin aprobación, incluido el diploma.

Hay 16 puntos de decisión, que luego los documentos de requisitos no serán revelados por la KPU al público. Hay dos puntos que están en el centro de atención, incluido el octavo punto es un currículo vitae, un perfil corto y un historial de cada candidato.

Luego, en el punto 12 de la excepción de la evidencia de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de aprendizaje u otro certificado legalizado por la unidad de educación o el programa de educación secundaria.

«Basado en el decreto de la KPU 731/2025, ha establecido información sobre el documento de los requisitos para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales (segundo dictamen) ha sido excluida dentro de los 5 años, excepto el secreto que se revela para dar la aprobación y/o divulgación por escrito en relación con el cargo de alguien en el cargo público», dijo el presidente de KPU, en su estado de la declaración en su estado de la declaración, en su estado de septiembre.

La KPU evalúa las consecuencias del peligro si los documentos de requisitos se abren al público, incluidos los diplomas. Porque, la información se utiliza para los requisitos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales presidenciales.

«Las consecuencias de los peligros de la apertura de la información. La información sobre el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales se utiliza en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales y vicepresidenciales», dijo Afif.