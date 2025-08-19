Respuesta Julid Arya Khan después de conocer la pista rápida Pinkan Mambo Fried Banana RP. 5.2 millones

VIVA – Crema mambo Volver para expandir el negocio de ventas. Después de las donas, ahora Pinkan Mambo vende plátanos fritos con tamaño jumbo.

Este negocio de plátano frito fue promovido por Pinkan Mambo y su esposo Arya Khan En Live Tiktok lo hicieron hace unos días. ¡Desplácese más para descubrir la historia completa!

Curiosamente, en las piezas en vivo hechas por Pinkan y Arya, el cantante también reveló la existencia de un camino rápido especial para obtener sus plátanos fritos. En las piezas de video subidas en la cuenta Tiktok @Happy, Pinkan había mencionado el costo de obtener sus plátanos fritos por valor de RP. 5.2 millones.

Más tarde, los clientes que pagan el dinero pueden obtener sus plátanos fritos en 1 hora. Curiosamente, Arya Khan inmediatamente crió las palabras de Pinkan Mambo sobre el carril rápido. Debido a que el cantante no menciona la palabra ‘pista rápida’ en su lugar ‘Test Pack’, también conocida como una prueba de embarazo.

«Si quieres apresurarte, hay un paquete de prueba. El paquete de prueba es de 5,2 millones de rp», dijo Pinkan Mambo.

«Oh, ¿hay un paquete de pruebas?», Dijo Arya Khan, riendo.

«Sí, se convierte en una hora», dijo Mambo

«Oh, una hora, así que es entre positivo o no. Sí, más tarde probó que el Padre busca la manada, ¿eh?», Dijo Arya Khan.

Al descubrir que Pinkan no se molestó de que volviera a las palabras de su esposo. Dijo que su plátano no era considerado, por lo que no sabía quién era su padre.

«Este plátano frito no sabe quién es el padre, no sabe que el problema no se considera. Es solo un intermediario porque este es el plátano frito deprimido», dijo.

Arya Khan no quería perder, dijo que no solo los plátanos fritos estaban deprimidos, también estaba deprimido.

«Al igual que su esposo, que es presión interna, bueno, es delgada. No es gordo», dijo.

«Intenta ver tu piel con mi plátano, lo mismo. Ambos están deprimidos. Es tan dulce, así que nunca la he lanzado», dijo Pinkan Mambo.

Sin embargo, Arya Khan todavía invita a los usuarios de las redes sociales de Tiktok a ordenar plátanos fritos hechos por su esposa.

«Vamos chicos, por favor ordene. Revise a sus amigos bio», dijo Arya Khan.

De repente, la carga inmediatamente cosechó muchos comentarios de los usuarios de Tiktok. No pocos de los que afirmaron ser hilarantes con la actitud de Arya Khan.

«Su esposo es realmente sarcástico nuevamente, jajaja», comentó los internautas.

«Su esposo realmente está llevando a cabo el papel de ser el presidente de los enemigos», dijo otro interno con emoticones de risas.

«Es gracioso, la vía rápida de Arya de 5 millones de plátanos fritos puede comprar segundos ritmos», dijo otro.

«Antes de ser blasfemado por Netizes, su esposo estaba blasfemando primero, jajajaja», dijo otro interno.

«No es lo mismo que Aryaaa y hilarantemente bett», dijo otro internautas.