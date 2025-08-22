Respuesta inesperada Ridwan Kamil sobre los resultados de las pruebas de ADN

Yakarta, Viva – Ex Gobernador de West Java, Ridwan Kamil (RK), finalmente capaz de respirar libremente. Resultados Tes ADN realizado por la policía nacional Pusdokkes aseguró al niño con las iniciales CA, de celebridad Lisa MarianaNo la sangre de la carne.

Su abogado, musulmán Jaya Butarbutar, enfatizó que los resultados fueron al mismo tiempo que rompieron la calumnia que había sucedido a RK. Kang Emil dio gracias a Dios Todopoderoso.

«Pak RK expresó su gratitud a Allah Swt. La cruel calumnia hacia él no fue probada», dijo Muslim cuando se contactó el viernes 22 de agosto de 2025.

Abogado de Ridwan Kamil, musulmana Jaya Batarbuto (medio)

Los musulmanes consideran que los resultados de esta prueba de ADN son la respuesta a todo el alboroto que se desarrolla en el público. Él cree que la verdad finalmente siempre aparecerá.

«La verdad siempre está buscando su propia manera», dijo.

Anteriormente informó, finalmente se respondió un largo misterio sobre la polémica de una niña famosa Lisa Mariana. Los resultados de la prueba de ADN que habían sido esperados por el público fueron anunciados por la Policía Nacional e hicieron una conmoción.

La prueba de ADN realizada por la policía nacional Pusdokkes aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con la hermana LM Hermana CA Inicials no tenía un ADN o no compatibilidad idéntica», dijo el jefe de la Dirección I de los actos cibernéticos de la Agencia de Investigación Criminal, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.