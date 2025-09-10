Respuesta Gerald Vanenburg después del nombre Shin Tae-yong resonó cuando el equipo nacional U-23 indonesio no falló en la Copa Asiática

VIVA – Elementary Equipo nacional Indonesia U-23 de Corea del Sur 0-1 en el último partido de los clasificatorios del Grupo J Asian Cup U-23 2026, decepcionó a los partidarios.

Leer también: Thom Haye se niega a los jugadores libaneses de Salaman, ¡resulta que esta es la razón!



Los presentes fueron testigos de la lucha de Garuda Muda en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, el martes 9 de septiembre de 2025, desenterran su decepción haciéndose eco del nombre de Shin Tae-yong.

Garuda Muda necesita una victoria para mantener las posibilidades de calificar para las finales. Sin embargo, la esperanza encalló después de conceder rápidamente a través del gol de Hwang Do-yun en el sexto minuto.

Leer también: El equipo nacional U-23 indonesio no pudo calificar para la Copa Asiática U-23, PSSI Fire Gerald Vanenburg?



El objetivo único era suficiente para que Corea avanzara, mientras que Indonesia tuvo que estar satisfecha con cuatro puntos y solo terminó el décimo lugar en la mejor clasificación de segundo lugar.

No es de extrañar que el nombre Shin Tae-yong esté resonando al final de la pelea. Comprensiblemente, un año antes, el entrenador surcoreano logró llevar a Indonesia U-23 a las semifinales 2024 U-23 Asian Cup en Qatar.

Leer también: Los partidarios de Garuda Compact, dando el nombre de Shin Tae-yong después de que el equipo nacional indonesio no pudo calificar para la Copa Asiática U-23



El propio Vanenburg reconoció que este resultado fue difícil de aceptar. Aun así, consideró que su equipo no jugó mal.

«Es difícil encontrar un lado positivo después de tragar la derrota, pero cuando se nos vemos desde el partido, jugamos bastante bien, no sobrevivimos totalmente», dijo Vanenburg.

«Podemos jugar, desmantelar la defensa del oponente y poder crear oportunidades. El equipo contrario es mucho más fuerte hoy física y mentalmente», agregó.

El entrenador holandés también en comparación con la era de Shin Tae-yong. Según él, la diferencia en el tiempo de preparación y la calidad del equipo también determinan los resultados.

«Todavía estamos perdiendo allí, especialmente en los últimos minutos [fisik dan mental]. Si, por ejemplo, el entrenador anterior [Shin Tae-yong] Entrene a este equipo y obtenga el mismo período de tiempo, quiero ver cómo puede lograr mejor que esto «, dijo Vanenburg.

Garuda Muda ahora todavía tiene una agenda en los Juegos Sea 2025 que se llevará a cabo a fin de año. Sin embargo, el futuro de Vanenburg con el equipo nacional U-23 supuestamente no iba a continuar, después de que aparecieron los letreros desde la Copa Aff U-23 de 2025.