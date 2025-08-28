Respuesta del palacio con respecto a la decisión de MK prohíbe al viceministro

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado (Mensesneg) Praseteto Hadi, quien también es portavoz del Presidente de la República de Indonesia, dijo que el gobierno se enteró por primera vez de la decisión Tribunal constitucional (Mk) Lo último que prohíbe al Viceministro (Viceministro) al mismo tiempo posición como otros funcionarios estatales, incluidos los comisionados de bumn.

El Tribunal Constitucional en la audiencia de veredicto en la Sala de la Corte Plenaria de MK en Yakarta, el jueves por la tarde, estableció la decisión del caso número 128/PUU-XXIII/2025.

«Acabamos de recibir la información, así que, por supuesto, primero respetamos todas las decisiones del tribunal constitucional», dijo Praseteto Hadi a los periodistas cuando se cumplió con Palacio Presidencial Indonesia, Yakarta, jueves.

Ministro de Finanzas de la República de Indonesia, Praseteto Hadi Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Sin embargo, dijo, por supuesto, en base a los resultados de la decisión, estudiarían y coordinarán con las partes relacionadas, especialmente en este caso el presidente (Prabowo Subianto) y luego discutieron lo que seguía los resultados de la decisión de MK.

Pras, así como su popular saludo, también pidieron tiempo y le pidió al público que fuera paciente.

«Entonces, pedimos tiempo primero porque también solo unos momentos se leyó la decisión», continuó Pras.

El presidente del Tribunal Constitucional Suhartoyo leyó la decisión del Tribunal Constitucional para el caso número 128/PUU-XXIII/2025 que otorgó al peticionario que solicito parte.

El Tribunal incluyó explícitamente la frase «Ministro Adjunto» en la norma del Artículo 23 de la Ley Número 39 de 2008 sobre el Ministerio de Estado, que inicialmente solo contenía una prohibición Departamento duplicado para el ministro.

El Tribunal Constitucional declaró que el Artículo 23 de la Ley del Ministerio del Estado era contrario a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y no tenía una fuerza legal condicional siempre que no se interpretara como se indicó en el veredicto.

Con esta decisión, el Artículo 23 de la Ley del Ministerio del Estado es actualmente: «Los ministros y los ministros adjuntos tienen prohibido de similitud como: a. Otros funcionarios estatales de acuerdo con las regulaciones legales, b. Comisionados o directores en empresas estatales o privadas; o c. Líderes de organización financiados de la APBN y/o APBD».

El caso 128 fue solicitado por el abogado Viktor Santoso Tandiasa como el taxista de motocicletas en línea del peticionario I y Didi Supandi. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró que la solicitud de Didi era inaceptable porque la persona en cuestión no tenía una posición legal.

Con respecto a la decisión, dos jueces declararon diferentes opiniones (opinión disidente), a saber, el juez constitucional Daniel Yusmic P. Foekh y Arsul Sani. (Hormiga)