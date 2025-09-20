Respuesta del palacio al movimiento ‘Stop Tot Wuk Wuk’, Prabowo a menudo está atascado

Sábado 20 de septiembre de 2025 – 07:30 Wib
Yakarta, Viva – muchos movimientos titulados ‘Stop Tot Tot Wuk‘En las redes sociales. Este movimiento es una forma de protesta de la comunidad por el surgimiento del abuso. sirena y luces Estrobos por vehículos no per que vehículos.
Relacionado con esto, el Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi dijo el uso de sirenas y luces estroboscópicas se ha regulado en la ley.
Sin embargo, reiteró que su uso debe permanecer en el corredor y respetar a otros usuarios de la carretera.
«Incluso si se usa la instalación, por supuesto, debemos prestar atención a la propiedad, luego prestar atención al orden de otros usuarios de la carretera», dijo Prasetyo a periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, citado el sábado 20 de septiembre de 2025.
Prasetyo luego aludió a la escolta del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subiantodonde la sirena y la lámpara estroboscópica del Patwal no se encienden en ciertas condiciones.
Prabowo, incluso él dijo, a menudo se unió a los atascos de tráfico en la carretera.
«El Sr. Presidente dio el ejemplo de que él mismo en la escolta, en el tráfico también a menudo se unía a Jam. Incluso si la luz roja también se detuvo, cuando no había nada muy apresurado, tenía que llegar a un lugar cierto», dijo Praseteto.
20 de septiembre de 2025