Respuesta del Ministro de Finanzas Purbaya, Jefe de BGN PEDE Presupuesto MBG RP. 71 billones serán absorbidos

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan hindayana expresado confianza presupuesto Programa de alimentación nutritiva gratuita (Mbg) se absorbe al máximo de acuerdo con el objetivo, de modo que su partido no está preocupado por la declaración del Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa que retirará el presupuesto MBG si no se absorbe de manera óptima.
«No estoy preocupado por eso debido a nuestra absorción, que Dios quiera, se completará, además de Rp. 71 billones de este año definitivamente serán absorbidos», dijo el lunes el jefe de BGN Dadan Hindayana en Yakarta.
Aunque actualmente todavía hay un presupuesto de RP 9.1 billones que aún no se pueden usar, sigue siendo optimista que puede absorber el presupuesto al máximo porque BGN ya tiene un sistema sólido con programas que actualmente se están ejecutando.
«Aunque hay RP 9.1 billones, no podemos usarlo, y no podemos usarlo, y todavía está en el proceso de apertura de estrellas. Pero predecimos que necesitará un RP 50 billones adicional. El presidente ha hecho pararse por RP 100 billones, por lo que no nos preocupamos porque sabemos lo que tenemos que hacer «, dijo.
Hizo hincapié en que la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) es un impulsor del programa MBG que absorbe la mayor cantidad de presupuesto, por lo que actualmente BGN está mejorando la gobernanza de cada SPPG en todas las regiones.
«Este programa es ancla o la principal fuerza impulsora que funciona en alimentos y bebidas, se mueven en catering, catering, restaurantes, cafeterías, el ancla es el programa MBG, por lo que la mayoría (el presupuesto) se absorbe allí», dijo Dadan.
Dadan también enfatizó que el proceso de verificación de socios para cada SPPG se ha llevado a cabo profesionalmente en el sistema de socios.bgn.go.id.
«De hecho, después de las actividades de caminar, vemos que hay algunos propietarios que somos identificados, como las personas que ya conocemos, pero en el proceso de verificación no lo vemos, porque verificamos el portal basado en el portal, entonces la verificación también es muchas personas, por lo que se basa en la integridad. Por lo tanto, se ha hecho profesionalmente», dijo Dadan Hindayana. (Hormiga)
