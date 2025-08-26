Respuesta del jefe de la policía nacional con respecto a la presión de la familia Arya Daru que murió envuelta en cinta adhesiva

Yakarta, Viva – Policía general jefe de la policía nacional Listyo sigit prabowo Finalmente habló sobre la presión familia Jóvenes diplomáticos Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Black (37), quien fue encontrado muerto con una cinta adhesiva.

Sigit afirmó que su partido no se cerraría en la investigación de este caso. De hecho, la sede de la Policía Nacional y las partes externas estarán involucrados para garantizar que el proceso de investigación tenga lugar de manera transparente.

«En principio, la Policía Nacional está abierta a recibir aportes de cualquier lugar», dijo Sigit en Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Jefe de la Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo

Según él, la asistencia externa ayudará a fortalecer la investigación del delito científico (SCI), que es la base de la divulgación del caso.

«Para que los eventos que ocurran sean realmente brillantes, revelados y pueden explicarse científicamente e innegables para las familias de las víctimas y el público», dijo.

Para tener en cuenta, el abogado de la familia, Nicholay Aprilindo, enfatizó que el sobre apareció en el medio del evento de recitación fallecido en Yogyakarta, el 9 de julio de 2025. Un hombre desconocido de repente vino y lo entregó.

Anteriormente informó, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en muerte el. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.