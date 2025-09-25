Respuesta del Gobierno de Modi sobre la abdicación de la humanidad de Palestina: Sonia Gandhi







Afiriendo que India necesita demostrar liderazgo sobre el tema de Palestina, presidente del Partido Parlamentario del Congreso Sonia Gandhi El jueves criticó la postura del gobierno de Modi, diciendo que su respuesta se ha caracterizado por un «silencio profundo» y una abdicación de la humanidad y la moralidad, informó la agencia de noticias PTI.

Ella dijo que las acciones del gobierno parecen estar impulsadas principalmente por la amistad personal entre el primer ministro Narendra Modi y su homólogo israelí Benjamin Netanyahu y en lugar de los valores constitucionales de la India o sus intereses estratégicos, informaron PTI.

«Este estilo de diplomacia personalizada nunca es sostenible y no puede ser la brújula guía de la política exterior de la India. Intenta hacer lo mismo en otras partes del mundo, sobre todo en el Estados Unidos?, se han deshecho de las formas más dolorosas y humillantes en los últimos meses «, dijo Gandhi en su artículo publicado en un diario líder.

Este es el tercer artículo de Gandhi sobre el conflicto de Israel-Palestine, publicado en un diario nacional en el pasado reciente, en el que ha criticado vehementemente la postura del gobierno de Modi sobre el tema.

La posición de la India en el escenario mundial no puede envolverse en las formas personales de búsqueda de gloria de un individuo, ni puede descansar en sus laureles históricos. Exige un coraje persistente y una sensación de continuidad histórica, dijo en su artículo titulado ‘La voz apagada de la India, su desapego con Palestina’, informó PTI.

Gandhi señaló que Francia se ha unido al Reino Unido, Canadá, Portugal y Australia para reconocer la estadidad palestina -? «El primer paso en el cumplimiento de las aspiraciones legítimas de la sufrida gente palestina».

Más de 150 de los 193 países que son miembros del Naciones Unidas Ahora lo he hecho, dijo.

Gandhi subrayó que India había sido una líder a este respecto al haber reconocido formalmente el estado palestino el 18 de noviembre de 1988, después de años de apoyo a la Organización de Liberación de Palestina (PLO), informó PTI.

Ella citó los ejemplos de cómo India planteó el tema del apartheid Sudáfrica incluso antes de la independencia y durante la lucha argelina por la independencia (1954-62), India fue una de las voces más fuertes para una argelia independiente.

En 1971, India intervino firmemente para prevenir el genocidio en lo que entonces era el este de Pakistán, al margen del nacimiento de Bangladesh moderno, señaló.

Sobre el tema crítico y sensible de Israel-Palestine también, India ha mantenido durante mucho tiempo una posición delicada pero principalmente, enfatizando su compromiso con la paz y la protección de los derechos humanos, dijo el ex jefe del Congreso.

India necesita demostrar liderazgo sobre el tema de Palestinaque ahora es una batalla por la justicia, la identidad, la dignidad y los derechos humanos, afirmó Gandhi.

En los últimos dos años, desde el estallido de hostilidades entre Israel y Palestina en octubre de 2023, India ha renunciado a su papel, opinó.

«Los brutales e inhumanos ataques de Hamas contra civiles israelíes el 7 de octubre de 2023 fueron seguidos por una respuesta israelí que ha sido nada menos que genocida. Como he recaudado anteriormente, más de 55,000 civiles palestinos han sido asesinados, incluidos 17,000 niños», dijo, informó PTI.

La infraestructura residencial, escolar y de salud de la Franja de Gaza ha sido borrada, al igual que la agricultura y la industria, dijo Gandhi, informó PTI.

«Los gazanes se han visto obligados a una situación de hambre, con el ejército israelí que obstruyen cruelmente la entrega de alimentos, medicamentos y otra ayuda muy necesarios, una ‘alimentación de goteo’ de ayuda en medio de un océano de desesperación», dijo, informó PTI.

En uno de los actos de inhumanidad más repugnantes, cientos de civiles han sido derribados mientras intentaban acceder a la comida, señaló.

Gandhi opinó que el mundo ha tardado en responder, legitimando implícitamente las acciones israelíes.

Los movimientos recientes de varios países para reconocer a Palestina como un estado soberano son una desviación bienvenida y muy due del política de inacciónella dijo.

«Este es un momento histórico y una afirmación de los principios de la justicia, la autodeterminación y los derechos humanos. Estos pasos no son simplemente gestos diplomáticos; son afirmaciones de la responsabilidad moral que las naciones tienen ante la cara de la injusticia prolongada. Es un residuo que en el mundo moderno, el silencio no es neutralidad, es complicidad», dijo PTI.

Y aquí, la voz de la India, una vez inquebrantable en la causa de la libertad y la dignidad humana, ha permanecido «notablemente silenciada», dijo Gandhi, golpeando al gobierno de Modi.

Mientras tanto, es terrible que hace solo dos semanas, India no solo firmó un acuerdo de inversión bilateral con Israel, en Nueva DelhiPero también organizó a su altamente controvertido ministro de finanzas de extrema derecha que ha invitado a la condenación global por sus repetidas incitaciones de violencia contra las comunidades palestinas en Cisjordania ocupada, dijo, informó PTI.

Gandhi argumentó que India no debe abordar el tema de Palestina como simplemente una cuestión de política exterior, sino como una prueba del patrimonio ético y civilizacional de la India.

La gente de Palestina ha soportado décadas de desplazamiento, ocupación prolongada, expansión de asentamientos, restricciones al movimiento y asaltos repetidos a su civil, político y derechos humanosella dijo.

Su difícil situación se hace eco de las luchas que la India enfrentó durante la era colonial, un pueblo privado de su soberanía, negó una nación, explotada por sus recursos y despojado de todos los derechos y seguridad.

«Le debemos a Palestina un sentido de empatía histórica en su búsqueda de dignidad, y también le debemos a Palestina el coraje de traducir esa empatía en una acción de principios», dijo.

(Con entradas de PTI)





