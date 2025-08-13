Respuesta del gobernador de Java Central al Regente de Pati Pati renuncia: Debe estar en el DPRD

Semarang, Viva – Gobernador de Java Central Ahmad Luthfi Respondiendo a la insistencia de la gente en orden Regente Sudeo Retirarse de su posición, manteniendo una manifestación masiva.

Leer también: La manifestación del Regente Pati Sudewo Ricuh, la policía le disparó gases lacrimógenos



«Sí, eso está preguntando allí. El mecanismo debe estar en el DPRD», dijo, después de monitorear el cheque de salud gratuito (CKG) en la Universidad de Diponegoro el miércoles.

Según él, el mecanismo para la renuncia de la cabeza regional tiene un mecanismo que lo regula, incluida la participación del Consejo Representativo Regional (DPRD).

Leer también: Miles de personas en la regencia de Pati, demanda regente sudewo renunció





Pati Sudewo Regent (izquierda)

Él respeta a la comunidad con respecto a estas demandas porque expresar opiniones en público es el derecho de cada ciudadano.

Leer también: El ministro Agus filtró el último puesto del sospechoso de petróleo de Riza Chalid



«No sé si la opinión pública es el derecho de cada ciudadano como legalmente organizado, pero no es absolutamente absolutamente», dijo.

Esto significa que no se puede hacer en anarquista. En segundo lugar, no se puede forzar la voluntad, no puede interferir con el interés general y debe estar de acuerdo con las condiciones legales que ocurren.

Por otro lado, Lutfi también advirtió al Regente Pati y a Muspida rangos para poder absorber las aspiraciones de la comunidad manteniendo una situación propicio.

«Debido a que uno de los factores que indican la inversión es una situación propicio. Y estoy seguro de que podemos, porque Java Central es TEPO Silo, nuestra cooperación mutua es bastante alta», dijo.

Alrededor de 1,000 residentes de Pati Regency, Central Java, realizaron una manifestación para demandar al Regente Pati Sudewo renunciar a su posición porque se consideraba un líder arrogante.

La manifestación de los residentes se celebró en el área de Pati City Square, precisamente frente a la entrada de Pendopo de Pati Regency el miércoles.

La demostración de los residentes de Pati comenzó con la política del gobierno de Regencia Pati que elevó el impuesto rural y urbano de construcción y edificios (PBB-P2) al 250 por ciento.

Aunque el aumento es un límite máximo y no se aplica a todos los objetos fiscales, porque hay un aumento de solo el 50 por ciento.

Sin embargo, hay una declaración del Regente de Pati Sudewo que se considera que perjudica a las personas que invitan a demostrar hasta 5,000 o 50,000 personas.

Los residentes finalmente llevaron a cabo una donación recolectando agua mineral embotellada de DOS a lo largo de la línea de la acera frente al Pendopo Pati Regency. De hecho, las donaciones también continúan fluyendo hasta que el agua mineral con empaque DOS se coloca en el área de Pati Square.

Al final, la manifestación terminó en el caos, coloreada con lanzamiento a los oficiales, y fue recibida con gases lacrimógenos para que tuviera que disolverse. (Hormiga)